Ολοκληρώθηκε με επιτυχία άσκηση εκκένωσης κοινότητας στην Πάφο από την Πολιτική Άμυνα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη από τις πέντε προγραμματισμένες ασκήσεις εκκένωσης κοινοτήτων για τον μήνα Μάιο, που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Κοίλης, στην Επαρχία Πάφου, από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και είχε ως βασικό στόχο τη δοκιμή των διαδικασιών εκκένωσης και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, μέσα από την άσκηση δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες επιχειρησιακού συντονισμού, καθώς και η δημιουργία και υποστήριξη Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας για εκκενωθέντες πολίτες. Παράλληλα, ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ της Πολιτικής Άμυνας και των τοπικών αρχών, ενώ οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ασφαλούς εκκένωσης.

Η Πολιτική Άμυνα εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους κατοίκους της κοινότητας Κοίλης για τη συνεργασία και την κατανόησή τους, καθώς και προς τον Κοινοτάρχη και το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοίλης και Μεσόγης.

Ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών το Τμήμα Δασών και η Αστυνομία Κύπρου, αλλά και προς τους εθελοντές που συνέβαλαν στη διεξαγωγή της άσκησης. Οι ασκήσεις εκκένωσης θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και προστασία των πολιτών.

Επόμενος σταθμός είναι η κοινότητα Λιμνάτι στη Λεμεσό, όπου έχει προγραμματιστεί νέα άσκηση στις 11 Μαΐου 2026, από τις 16:00 μέχρι τις 20:00, καταλήγει η ανακοίνωση.