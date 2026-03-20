«Μεγάλος υποστηρικτής του Ισραήλ»- Ο Νετανιάχου αποχαιρετά τον φίλο του Τσακ Νόρις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγος του, λυπήθηκαν για τον θάνατο του Νόρις ο οποίος ήταν σπουδαίος φίλος του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου αποχαιρέτησε τον Τσακ Νόρις που πέθανε σε ηλικία 86 ετών, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατό του, με μια ανάρτηση στο X.

Σε μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγος του, Σάρα, λυπήθηκαν για την είδηση του θανάτου του ηθοποιού ταινιών δράσης ο οποίος, σύμφωνα με τα γραφόμενά του ήταν μεγάλος φίλος του Ισραήλ αλλά και προσωπικός του φίλος.

«Ο Τσακ έκανε γνωστές τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία», έγραψε ο Νετανιάχου προσθέτοντας μια φωτογραφία του, αγκαλιά με τον ηθοποιό.

 

Πηγή: skai.gr

