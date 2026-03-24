Πότε αλλάζει η ώρα φέτος - Πώς ξεκίνησε ο θεσμός στην Κύπρο

Σε ρυθμούς θερινής ώρας μπαίνουμε σύντομα, καθώς η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (29/3).

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 αντί για 03:00.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο

Σύμφωνα με το timeanddate.com, η Κύπρος ξεκίνησε να εφαρμόζει το μέτρο της θερινής ώρας στις 13 Απριλίου 1975. Μετακινώντας τους δείκτες μία ώρα μπροστά θα αξιοποιούταν περισσότερο το ηλιακό φως και θα μειωνόταν η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Από το 1996, η αλλαγή της ώρας στην Κύπρο γίνεται πλέον με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζουν την ώρα ταυτόχρονα: την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (θερινή) και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (χειμερινή).

Η Συζήτηση για Κατάργηση

Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας, δίνοντας στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να επιλέξουν ποια ώρα θα κρατήσουν μόνιμα. Ωστόσο, η απόφαση αυτή «πάγωσε» λόγω της πανδημίας και άλλων διεθνών κρίσεων, με αποτέλεσμα το μέτρο να συνεχίζει να ισχύει κανονικά μέχρι σήμερα. Στην ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, η Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα, τάχθηκε κατά της κατάργησης της αλλαγής της ώρας για τους παρακάτω λόγους:

Τουρισμός: Η διατήρηση της θερινής ώρας θεωρείται ευεργετική για την τουριστική βιομηχανία, καθώς το φως της ημέρας διαρκεί περισσότερο τα απογεύματα.

Ενέργεια: Υπήρχε η εκτίμηση ότι η αλλαγή εξακολουθεί να προσφέρει μικρή έστω εξοικονόμηση, ειδικά σε μια χώρα με τόση ηλιοφάνεια.

Πρακτικά ζητήματα: Υπήρχε έντονος προβληματισμός για το χάος που θα προκαλούσαν οι διαφορετικές ζώνες ώρας μεταξύ γειτονικών κρατών-μελών (π.χ. αν η Κύπρος διάλεγε τη θερινή και η Ελλάδα τη χειμερινή).

Γιατί ξεκίνησε;

Ο βασικός σκοπός ήταν ο περιορισμός της χρήσης τεχνητού φωτισμού το βράδυ. Με τη θερινή ώρα, η μέρα «μεγαλώνει» το απόγευμα, γεγονός που ιστορικά βοήθησε στη μείωση των δαπανών για ενέργεια, ειδικά σε περιόδους οικονομικής στενότητας.