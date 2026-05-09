Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει το HMS Dragon στο Στενό του Ορμούζ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ένα αντιτορπιλικό στη Μέση Ανατολή πριν από οποιαδήποτε διεθνή αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε το Σάββατο το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Η προεγκατάσταση του HMS Dragon αποτελεί μέρος ενός συνετού σχεδιασμού που θα διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο, ως μέρος ενός πολυεθνικού συνασπισμού υπό την κοινή ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, να ασφαλίσει το στενό, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Βρετανία και η Γαλλία δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι καταρτίζονται στρατιωτικά σχέδια για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ και θα επιτύχουν στην αποκατάσταση των εμπορικών ροών μέσω του ζωτικού αυτού περάσματος.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η ανάπτυξη του HMS Dragon θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη της εμπορικής ναυτιλίας και θα υποστηρίξει τις προσπάθειες αποναρκοθέτησης μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Σε συνάντηση στο Λονδίνο τον Απρίλιο, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 44 χώρες, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές συζήτησαν τις πρακτικές λεπτομέρειες μιας πολυεθνικής αποστολής υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Περίπου 40 χώρες φέρονται να συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε σχέδια για την αποστολή απελευθέρωσης της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

