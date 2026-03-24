Αυτός ο ηθοποιός ήταν ο μυστηριώδης «Ευλογητός» στη Λάμψη - Η αποκάλυψή του

Ο ηθοποιός Κώστας Τερζάκης, μίλησε για τη συμμετοχή του στη θρυλική τηλεοπτική σειρά του Νίκου Φώσκολου, «Λάμψη», όπου υποδύθηκε τον μυστηριώδη χαρακτήρα του «Ευλογητού».

Ο ρόλος, που είχε σκοπό να «καθαρίσει τον κόσμο από τα πάσης φύσεως κτήνη», ξεχώριζε για τη μυστικοπάθεια: ο ηθοποιός εμφανιζόταν πάντα με μάσκα και η ταυτότητά του παρέμενε άγνωστη στο κοινό.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Τερζάκης ανέφερε πως ο Νίκος Φώσκολος είχε θέσει ως όρο να μην αποκαλύψει ποτέ σε κανέναν ποιος κρύβεται πίσω από τη μάσκα. «Δεν με ενδιέφερε ποτέ η εικόνα μου. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να είναι ευχάριστο και αποδοτικό στο κοινό το αποτέλεσμα της δουλειάς μου», τόνισε ο ηθοποιός.

Η συνεργασία με τον Νίκο Φώσκολο

Ο Τερζάκης περιέγραψε επίσης πώς προέκυψε η συνεργασία του με τον Φώσκολο: «Με είχε δει σε μια θεατρική παράσταση και μου πρότεινε να συναντηθούμε. Ήταν ένας πολύ δυναμικός και σύγχρονος άνθρωπος. Πήγα στο ραντεβού και συμφωνήσαμε να αναλάβω τον ρόλο του Ευλογητού. Μου άρεσε πολύ η πρόκληση».

Η μυστική ταυτότητα του Ευλογητού

Το μυστικό της ταυτότητας του Ευλογητού τηρήθηκε αυστηρά για περίπου εννέα μήνες. «Δεν το είχα πει πουθενά. Υπήρχε σύμφωνο εμπιστευτικότητας για όλους. Ακόμη και όταν εμφανίστηκα δύο φορές στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, το έκανα με μάσκα, σε σκηνικό με σκοτάδι και καπνούς, μιλώντας πάντα ως Ευλογητός», ανέφερε ο ηθοποιός.

