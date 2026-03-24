Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης για Φειδία και Καρεκλά

Μία από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές συναντήσεις είχαμε χθες το βράδυ (Δευτέρα 23/03) στη μικρή οθόνη, καθώς ο Γιάννης Καρεκλάς συνάντησε τον Φειδία Παναγιώτου. Ο ευρωβουλευτής φιλοξενήθηκε από τον δημοσιογράφο στην εκπομπή «Χωρίς περιστροφές» και το τηλεοπτικό event… χάσμα γενεών φαίνεται πως κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού. Παρά το γεγονός πως η εκπομπή μεταδιδόταν σε prime time ζώνη και απέναντι σε ακριβές παραγωγές κατάφερε να κερδίσει σημαντική μερίδα θεατών.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή «Χωρίς περιστροφές» είχε κοντά στο 14% μέσο όρο, ένα πολύ υψηλό μερίδιο για ενημερωτικό πρόγραμμα. Η εκπομπή έχασε τη μάχη μόνο από τη σειρά «Άγιος έρωτας» που έπαιζε απέναντι στον Alpha. Μάλιστα, ο Φειδίας με τον Καρεκλά κέρδισαν το ισχυρό «MasterChef» και τη σειρά «Grand hotel» του ΑΝΤ1 που έπαιζαν απέναντι, ενώ περιόρισε σε μονοψήφια το ΡΙΚ. Και μιλάμε σε μια σεζόν στην οποία το Σίγμα βρίσκεται αντιμέτωπο με πολύ χαμηλά μονοψήφια σχεδόν όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Και στο δυναμικό κοινό, τις ηλικίες 18-54 η εκπομπή είχε υψηλά μερίδια με 14% κερδίζοντας ακόμη και τον κραταιό Alpha, ενώ έδωσε σκληρή μάχη για την πρωτιά με το «MasterChef», αφού τα δύο προγράμματα κονταροχτυπήθηκαν στα νούμερα.