Ο Χάρι Πότερ επιστρέφει στο Χόγκουαρτς, δείτε το τρέιλερ της νέας σειράς που κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα (βίντεο)

O Χάρι Πότερ, ο Ρον Ουέσλι και η Ερμιόνη Γκρέιντζερ επιστρέφουν στο Χόγκουαρτς μέσα από τη νέα τηλεοπτική σειρά του HBO τα Χριστούγεννα του 2026.

Το τρέιλερ για το «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», την πρώτη σεζόν της σειράς, παρουσιάζει τους τρεις κεντρικούς χαρακτήρες: τον Χάρι (Ντομινίκ ΜακΛάφλιν) και τους φίλους του Ερμιόνη Γκρέιντζερ (Αραμπέλα Στάντον) και Ρον Ουέσλι (Αλαστάιρ Στάουτ), οι οποίοι γνωρίζονται σε ηλικία 11 ετών στο τρένο που τους μεταφέρει στο πρώτο τους έτος στη σχολή μαγείας.

Το τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών περιλαμβάνει διάφορες εμβληματικές σκηνές από το βιβλίο και την ταινία του 2001, όπως η πρώτη συνάντηση του Χάρι με τον Χάγκριντ (Νικ Φροστ), η δοκιμή του Καπέλου της Επιλογής και ο πρώτος του αγώνας Κουίντιτς ως ανιχνευτής της ομάδας του Γκρίφιντορ.

Σύμφωνα με το τρέιλερ, η σειρά «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max τα φετινά Χριστούγεννα, αρκετούς μήνες νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία προβολής το 2027 και σχεδόν 30 χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου.

ΜακΛάφλιν, Στάντον και Στάουτ επιλέχθηκαν, μετά από εκτενή αναζήτηση και ανοιχτή πρόσκληση για παιδιά στη Βρετανία ηλικίας 9 έως 11 ετών, για να υποδυθούν το κεντρικό τρίο σε διάφορες σεζόν, σε σχετικά πραγματικό χρόνο. Στα ενήλικα μέλη του καστ περιλαμβάνονται ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, η Τζάνετ ΜακΤιρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ και ο Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ.

Η σεναριογράφος της σειράς «Succession» Φραντσέσκα Γκάρντινερ είναι η showrunner της σειράς, η παραγωγή της οποίας πραγματοποιείται υπό εχεμύθεια στα Leavesden Studios στο Χερτφορτσάιρ της Αγγλίας από τον περασμένο Ιούλιο. Ο βετεράνος των σειρών «Game of Thrones» και «Succession» Μαρκ Μάιλντ σκηνοθετεί αρκετά επεισόδια.

Η σειρά θα έχει αρκετές σεζόν και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα εμβαθύνει περισσότερο στα αγαπημένα βιβλία σε σχέση με τις ταινίες.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δήλωσε πρόσφατα ότι ο ΜακΛάφλιν θα είναι πιο κατάλληλος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο από ό,τι ήταν ο ίδιος ως 12χρονος το 2001. «Είμαι σίγουρος ότι ο Ντομινίκ θα είναι καλύτερος από εμένα», είπε ο Ράντκλιφ.

Πηγή: protothema.gr