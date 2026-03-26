Τι θα άλλαζε εάν κοιμόμασταν 11 λεπτά περισσότερο; - Νέα μελέτη για τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Preventive Cardiology έδειξε ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Ειδικοί από την Αυστραλία, τη Χιλή και τη Βραζιλία, ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 53.000 μεσήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξέτασαν συνήθειες ύπνου και επίπεδα άσκησης μέσω δεδομένων από φορητές συσκευές, όπως smartwatches. Συνέβαλαν και οι συμμετέχοντες, δηλώνοντας τις διατροφικές τους συνήθειες.

Το συμπέρασμα τους; «Με το να κοιμάται κανείς 11 λεπτά περισσότερο κάθε βράδυ, να προσθέτει 4,5 επιπλέον λεπτά γρήγορου περπατήματος και να καταναλώνει περίπου 50 γραμμάρια περισσότερα λαχανικά ημερησίως μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος».

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα

Κατά τη διάρκεια μιας οκταετούς περιόδου παρακολούθησης, καταγράφηκαν 2.034 σοβαρά καρδιαγγειακά περιστατικά. Οι επιστήμονες εντόπισαν τον «ιδανικό» τρόπο αποφυγής τέτοιων επεισοδίων, που περιλαμβάνει ισορροπημένη διατροφή, 8 έως 9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ και τουλάχιστον 42 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας ημερησίως. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων συνδέεται με 57% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Σύμφωνα με το NHS, μία μέτρια άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει γρήγορο περπάτημα, χορό, κούρεμα γκαζόν ή ποδήλατο, ενώ έντονη άσκηση περιλαμβάνει τρέξιμο, κολύμβηση, σχοινάκι και αεροβική.

«Θα ενθάρρυνα τον κόσμο να μην υποτιμά τη σημασία μιας μικρής αλλαγής»

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Νίκολας Κέμελ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δήλωσε: «Δείχνουμε ότι ο συνδυασμός μικρών αλλαγών σε μερικούς τομείς της ζωής μας μπορεί να έχει εκπληκτικά μεγάλο θετικό αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί η υιοθέτηση λίγων μικρών αλλαγών είναι πιθανό να είναι πιο εφικτή και βιώσιμη για τους περισσότερους ανθρώπους, σε σύγκριση με μεγάλες αλλαγές σε μία μόνο συνήθεια.

Ακόμη και μικρές προσαρμογές στην καθημερινότητά μας είναι πιθανό να έχουν οφέλη για την καρδιά και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για περαιτέρω θετικές αλλαγές. Θα ενθάρρυνα τους ανθρώπους να μην υποτιμούν τη σημασία μιας μικρής αλλαγής ή δύο, στην καθημερινότητά τους, όσο μικρές κι αν φαίνονται».

Ο καθηγητής Εμανουέλ Σταματάκης, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής φυσικής αγωγής και δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και στο Πανεπιστήμιο Monash, ανέφερε: «Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα για να αναπτύξουμε νέα ψηφιακά εργαλεία που θα βοηθούν τους ανθρώπους να υιοθετήσουν θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και να διατηρήσουν υγιεινές συνήθειες. Αυτό θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, ώστε τα εργαλεία να είναι εύχρηστα και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που όλοι συναντάμε στην προσπάθεια αλλαγής της καθημερινότητάς μας».

Σχολιάζοντας τη μελέτη, η Έμιλι ΜακΓκραθ, ανώτερη νοσηλεύτρια καρδιολογίας στο British Heart Foundation, δήλωσε: «Πολλοί από εμάς θέλουμε να ζούμε πιο υγιεινά, αλλά οι αλλαγές συχνά φαίνονται δύσκολες ή δύσκολο να ενταχθούν στην καθημερινότητά μας. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι δείχνει πως οι αλλαγές δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες για να κάνουν τη διαφορά. Μικρές προσαρμογές - όπως λίγο περισσότερος ύπνος, λίγα λεπτά παραπάνω άσκησης ή λίγα περισσότερα λαχανικά - μπορούν να συνδυαστούν και να έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην υγεία της καρδιάς. Γνωρίζουμε ότι η τακτική κίνηση, ο ποιοτικός ύπνος και μια ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικά για τη συνολική μας υγεία. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η βελτίωση αυτών των συνηθειών σε συνδυασμό, ακόμη και σε μικρό βαθμό, είναι πιο εφικτή και μπορεί να αποφέρει πραγματικά οφέλη. Το κλειδί είναι ένας συνολικά υγιεινός τρόπος ζωής που μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου».

Πηγή πληροφοριών: The Guardian/lifo.gr