Η Κύπρος κάνει… Ματ… στο σκάκι! Το Cap St Georges Hotel & Resort φιλοξενεί την πιο σημαντική διοργάνωση, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού! Παρακολουθήστε Ζωντανά τους Αγώνες των Διεκδικητών του Παγκόσμιου Τίτλου

Η Κύπρος κάνει… Ματ… στο σκάκι! Το Cap St Georges Hotel & Resort φιλοξενεί την πιο σημαντική διοργάνωση, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μια ιστορική στιγμή, η Κύπρος γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού. Για πρώτη φορά, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Πέγειας – Πάφου, από τις 28 Μαρτίου μέχρι τις 16 Απριλίου 2026, θα διεξαχθεί η πιο σημαντική και πιο απαιτητική διοργάνωση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι φίλοι του σκακιού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες ζωντανά.

Για να έχετε πρόσβαση στη μετάδοση, επισκεφθείτε το επίσημο website στο www.capstgeorges.com/fide-candidates-tournament-2026 όπου θα βρείτε τον σύνδεσμο Live Camera. Η ζωντανή μετάδοση θα ξεκινήσει με την πρώτη παρτίδα στις 29 Μαρτίου, 15:30 CET+1 (16:30 ώρα Κύπρου) και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το link θα είναι ενεργό από την έναρξη της πρώτης παρτίδας.

Open FIDE Candidates

  • Javokhir Sindarov - UZB vs. Andrey Esipenko - RUS
  • Matthias Bluebaum - GER vs. Wei Yi - CHN
  • R. Praggnanandhaa - IND vs. Anish Giri - NED
  • Fabiano Caruana - USΑ vs. Hikaru Nakamura - USA

FIDE Women’s Candidates

  • Divya Deshmukh - IND vs. Anna Muzychuk - UKR
  • Vaishali Rameshbabu - IND vs. Bibisara Assaubayeva - KAZ
  • Aleksandra Goryachkina - RUS vs. Kateryna Lagno - RUS
  • Zhu Jiner - CHN vs. Tan Zhongyi - CHN

FIDE CANDIDATES 2026 FAN ZONE
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΤΟ  CAP ST GEORGES HOTEL & RESORT

Το FIDE Candidates Tournament 2026 θα φιλοξενήσει μία συναρπαστική υπαίθρια Fan Zone, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο του ελίτ σκακιού. Λειτουργώντας παράλληλα με το τουρνουά από τις 29 Μαρτίου, η Fan Zone θα παρουσιάζει καθημερινές δραστηριότητες, όπως masterclasses, διαλέξεις, ταυτόχρονες παρτίδες και διαδραστικές συζητήσεις.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν προσωπικά τους παίκτες του Candidates μέσω συνεδριών Q&A, υπογραφών και φωτογραφιών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων του σκακιού, όπως οι Viswanathan Anand, Alexandra Kosteniuk, Nigel Short, Boris Gelfand και Victor Bologan, καθώς και εκπαιδευτικές ομιλίες από κορυφαίους ειδικούς.

Με δραστηριότητες σχεδιασμένες για όλες τις ηλικίες — από παιδικά sessions έως παρουσιάσεις στρατηγικής, μαθηματικών και τεχνολογίας — η Fan Zone θα αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο για παίκτες, φιλάθλους και την ευρύτερη κοινότητα του σκακιού. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται τις περισσότερες ημέρες από τις 16:00, με περισσότερες ανακοινώσεις να ακολουθούν.

Πρόγραμμα Fan Zone https://candidates2026.fide.com/fanzone

