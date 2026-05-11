Παγκόσμια ανησυχία για τον χανταϊό: Οι οδηγίες του ΠΟΥ προς επιβάτες και χώρες

Συστάσεις εξέδωσε την Δευτέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για περιορισμό των κινδύνων μετάδοσης του χανταϊού και την καλύτερη προστασία όσων εκτίθενται στον σπάνιο ιό, ο οποίος συνήθως εξαπλώνεται μεταξύ τρωκτικών, και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία. Οι συστάσεις αφορούν τους επιβάτες του ολλανδικού πλοίου που έφτασε την Κυριακή στην Ισπανία αλλά και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Το θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού σε κρουαζιερόπλοιο έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για την πιθανή εξάπλωση καθώς επιβάτες επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους.

Και τα σχεδόν 150 άτομα που επέβαιναν στο MV Hondius με ολλανδική σημαία που έφτασε νωρίς την Κυριακή στα Κανάρια Νησιά έχουν ταξινομηθεί ως επαφές "υψηλού κινδύνου", σύμφωνα με τη Διευθύντρια ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κερχόφε.

Ο ΠΟΥ συστήνει να τεθούν όλοι σε καραντίνα και να παραμείνουν σε απομόνωση για έξι εβδομάδες.

«Για όσους επιστρέφουν σπίτι, οι συστάσεις μας είναι η ενεργή παρακολούθηση και παρακολούθηση, καθώς και οι καθημερινοί έλεγχοι για συμπτώματα στο σπίτι ή σε εξειδικευμένη εγκατάσταση για ολόκληρη την περίοδο επώασης των 42 ημερών, μετά την τελευταία πιθανή έκθεση», ανακοίνωσε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι θεωρεί ότι η περίοδος απομόνωσης ξεκίνησε στις 10 Μαΐου.

«Σε περίπτωση εμφάνισης πρώιμων συμπτωμάτων ή αιφνίδιας εμφάνισης αναπνευστικής δυσχέρειας, οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τις υγειονομικές αρχές και να αυτοαπομονωθούν μέχρι να διεξαχθεί ιατρική αξιολόγηση», τόνισε ο ΠΟΥ.

Η Κερχόφε εξήγησε ότι οι 42 μέρες αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη πιθανή περίοδο επώασης του ιού των Άνδεων, του μόνου στελέχους hantavirus που είναι γνωστό ότι εξαπλώνεται μεταξύ ανθρώπων.

Εξάλλου ο 'Ολιβερ λε Πολέν, επικεφαλής του τμήματος επιδημιολογίας και ανάλυσης για την αντιμετώπιση του ΠΟΥ, τόνισε ότι οι επιβάτες αυτοί βρίσκονται «στις πρώτες ημέρες, στις πρώτες στιγμές της ασθένειας», γι' αυτό είναι συνετό να μην περιμένουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα πριν θέσουν μια επαφή σε απομόνωση.

Συστάσεις προς χώρες

Ο ΠΟΥ έχει προτρέψει τις χώρες να ενισχύσουν τον συντονισμό στον τομέα της υγείας, την ιχνηλάτηση επαφών και την επιτήρηση ύποπτων κρουσμάτων.

Ο οργανισμός συνεργάζεται με «όλες τις χώρες για να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που παρακολουθούμε, οποιαδήποτε από τα άτομα που ενδέχεται να θεωρηθούν ύποπτα κρούσματα», δήλωσε η Κερχόφε.

Ανέφερε ότι γίνεται κατανοητό ότι και άλλα άτομα που είχαν εγκαταλείψει το πλοίο πριν από την επιδημία, καθώς και άτομα με τα οποία έρχονται σε επαφή, θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν επαφές υψηλού κινδύνου.

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι οι επαφές υψηλού κινδύνου «μπορεί να περιλαμβάνουν συνεπιβάτες, στενούς συντρόφους, άτομα με παρατεταμένη στενή έκθεση σε εσωτερικούς χώρους, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με απροστάτευτη έκθεση και άτομα που χειρίζονται μολυσμένα υλικά ή σωματικά υγρά χωρίς κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό».

Ο ΠΟΥ έχει προτρέψει τις χώρες να παρέχουν «σαφή και διαφανή επικοινωνία στα προσβεβλημένα άτομα και στο ευρύ κοινό» σχετικά με την κατάσταση.

Διάφορες προσεγγίσεις ανά χώρα

Κάθε χώρα επιλέγει ποια πρωτόκολλα υγείας θέλει να εφαρμόσει, με τις περισσότερες να ακολουθούν τις οδηγίες του ΠΟΥ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ωστόσο, ο Τζέϊ Μπατατσάρια, αναπληρωτής Διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), δήλωσε ότι οι 17 Αμερικανοί επιβάτες που επιστρέφουν δεν θα τεθούν απαραίτητα σε καραντίνα.

Ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν να επιστρέψουν σπίτι «χωρίς να εκθέσουν άλλους ανθρώπους στο δρόμο», δήλωσε την Κυριακή.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρισκόταν στην Τενερίφη για να βοηθήσει στην επίβλεψη των απομακρύνσεων επιβατών, δήλωσε ότι η πολιτική αυτή «μπορεί να ενέχει κινδύνους».

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ελβετίας και της Ελλάδας, έχουν επιλέξει καραντίνα 45 ημερών.

Η Αυστραλία και η Γαλλία, από την πλευρά τους, έχουν ανακοινώσει ελάχιστες περιόδους παρατήρησης τριών και δύο εβδομάδων αντίστοιχα, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να παραταθούν.

Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

Προς το παρόν δεν υπάρχει αδειοδοτημένη θεραπεία για τον ιό, ο οποίος μπορεί να έχει ποσοστό θνησιμότητας έως και 50%.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ δήλωσε ότι «η έγκαιρη υποστηρικτική φροντίδα και η άμεση παραπομπή σε μια εγκατάσταση με πλήρη ΜΕΘ μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση».

Ο ΠΟΥ συστήνει στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να εφαρμόζουν συστηματικά τις τυπικές προφυλάξεις σε όλους τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής των χεριών, του καθαρισμού επιφανειών και της διαχείρισης αποβλήτων.

Για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ο ΠΟΥ συστήνει την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, με συγκεκριμένες προφυλάξεις να λαμβάνονται σε περίπτωση οποιωνδήποτε διαδικασιών που είναι πιθανό να δημιουργήσουν αερολύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ