Στην ηλικία των 49 ετών, οι άνθρωποι βρίσκονται στο συναισθηματικό τους ναδίρ

Διεθνής μελέτη καταδεικνύει ότι στα 49 έτη οι άνθρωποι βιώνουν το χαμηλότερο επίπεδο ευτυχίας, και κατόπιν ακολουθεί μία σταδιακή συναισθηματική ανάκαμψη.

Η διεθνής μελέτη, όπως διαβάζουμε στο focus, εξετάζει τη συναισθηματική πορεία του ανθρώπου στη διάρκεια της ζωής.

Η ζωή χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις, με περιόδους ανόδου και πτώσεων, ενώ πολλοί συχνά αμφιβάλλουν για τις επιλογές και την πορεία τους. Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το σημείο όπου η ευτυχία φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδό της, αλλά και τι συμβαίνει στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον βρετανό οικονομολόγο καθηγητή David G. Blanchflower από το Dartmouth College, η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Economic Behavior & Organization δείχνει ότι οι άνθρωποι βιώνουν το χαμηλότερο επίπεδο ευτυχίας γύρω στα 49 έτη.

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 14 εκατομμυρίων ανθρώπων από 40 ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνολικά 168 χώρες παγκοσμίως.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ηλικία αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής, κατά το οποίο πολλοί αισθάνονται μειωμένη ικανοποίηση από τη ζωή τους, συχνά στο πλαίσιο της λεγόμενης κρίσης μέσης ηλικίας.

Γιατί η ευτυχία αυξάνεται μετά

Παρά το χαμηλό αυτό σημείο, τα δεδομένα της μελέτης δείχνουν ότι μετά τα 49 η ευτυχία ακολουθεί και πάλι ανοδική πορεία. Οι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουν, φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία και να αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.

Ένας βασικός λόγος φαίνεται να είναι η αναθεώρηση των προσδοκιών. Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί εγκαταλείπουν τους μη ρεαλιστικούς στόχους και στρέφονται σε όσα έχουν ουσιαστική αξία, όπως οι προσωπικές σχέσεις και η ποιότητα ζωής. Παράλληλα, η υγεία αποκτά τη μεγαλύτερη σημασία.

Πώς διαμορφώνουμε τη δική μας ευτυχία

Η μελέτη επισημαίνει ότι, πέρα από την ηλικία, σημαντικό ρόλο παίζει και η προσωπική στάση ζωής. Οι άνθρωποι μπορούν να ενισχύσουν την ευημερία τους εστιάζοντας στο παρόν, στο τώρα, και αποφεύγοντας παγίδες όπως οι υπερβολικές προσδοκίες ή η αρνητική σκέψη.

Η αποδοχή της ζωής σε κάθε στάδιο και η εκτίμηση των καθημερινών στιγμών και το αίσθημα ευγνωμοσύνης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ψυχικής κατάστασης.

Το μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: η ευτυχία δεν είναι στατική, αλλά μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί θετικά με τον χρόνο.

