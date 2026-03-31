Cyprus Coastal Regatta 2026: Η Μαρίνα Λεμεσού και η F&S Marinas διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά τον αγώνα ιστιοπλοΐας γύρω από την Κύπρο

Η Cyprus Coastal Regatta θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1η Μαΐου 2026, με αφετηρία και τερματισμό τη Μαρίνα Λεμεσού...

Η Κύπρος ανεβάζει τον πήχη στον κόσμο των αγώνων ιστιοπλοΐας, προσκαλώντας όλους τους καπετάνιους και τα πληρώματα της κοινότητας του yachting στην Κύπρο να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική ναυτική διοργάνωση. Η Cyprus Coastal Regatta υπόσχεται ακόμη μία αξέχαστη ημέρα στα γαλάζια νερά της Μεσογείου, συνεχίζοντας την επιτυχία της πρώτης της διοργάνωση. Γίνετε μέρος αυτής της αναπτυσσόμενης ετήσιας παράδοσης διεθνών αγώνων ιστιοπλοΐας μεγάλων αποστάσεων γύρω από το νησί, γιορτάζοντας τη δεξιοτεχνία, τον ανταγωνισμό και τον ζωντανό θαλάσσιο τρόπο ζωής που καθιστά τη Μαρίνα Λεμεσού σημείο αναφοράς για το yachting.

Η Cyprus Coastal Regatta θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1η Μαΐου 2026, με αφετηρία και τερματισμό τη Μαρίνα Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα διεξαχθούν μια σειρά από δραστηριότητες καθώς η Μαρίνα Λεμεσού θα φιλοξενήσει το Skippers’ Meeting την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντηθούν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στον αγώνα. Το Σάββατο 2 Μαΐου η Μαρίνα Λεμεσού θα διοργανώσει την τελετή απονομής των βραβείων προσφέροντας ένα εορταστικό κλείσιμο στη διοργάνωση.

Η Cyprus Coastal Regatta έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής ιστιοπλοΐας, ενώ παράλληλα θέτει τα θεμέλια για μια μελλοντική διεθνή διοργάνωση. Στο αρχικό της στάδιο, η Regatta απευθύνεται κυρίως στους τοπικούς ιστιοπλόους, αλλά μελλοντικά οραματίζεται να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο γεγονός που θα ξεκινάει από το Λατσί και θα καταλήγει στο Παραλίμνι. Η Cyprus Coastal Regatta δεν είναι απλώς ένας αγώνας ιστιοπλοΐας· αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαρίνων και στην προώθηση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού ιστιοπλοΐας.

Είτε είσαι επαγγελματίας ιστιοπλόος, είτε απλά λάτρης της θάλασσας που επιθυμεί να ζήσει μια μοναδική εμπειρία, η Cyprus Coastal Regatta αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία.

Οι χορηγοί της εκδήλωσης περιλαμβάνουν τους Volvo Penta, Sea Tech HVAC+R, Damianou Marine Electronics και One Sails.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Cyprus Coastal Regatta, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή τις επίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Μαρίνας Λεμεσού.

