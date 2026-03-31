Μακάριος Δρουσιώτης: Σοβαροί ισχυρισμοί με κατηγορίες για πολλούς - Κινούνται δικαστικά τα άτομα που αναφέρονται

Με ένα εκτενές άρθρο του, που πλησιάζει τις 4000 λέξεις, το οποίο δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, προβαίνει σε σοβαρούς ισχυρισμούς για διαφορετικά θέματα, κατονομάζοντας πρώην και νυν αξιωματούχος και δικαστές και τους εμπλέκει και στην αδελφότητα των Ροδοσταύρων, η οποία κατά τον ίδιο, λειτουργεί ως πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος.

Το μέρος του άρθρου, αναφέρεται στον πρώην δικαστή Μιχαλάκη Χριστοδούλου (σ.σ. ήταν και Πρόεδρος της Επιτροπής για του αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ) στον οποίο αποδίδει σεξουαλική παρενόχληση της κόρης του επιστήθιου φίλου του. Στο δημοσίευμα το κορίτσι κατονομάζεται ως Σάντη.

Υποστηρίζει ότι όταν η Σάντη έγινε 16 ετών έμεινε έγκυος και πως υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας υποθέσεων διαφθοράς, ασύλληπτων διαστάσεων. Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, οι αναφορές στο άρθρο του προκύπτουν από τα όσα του εκμυστηρεύτηκε η Σάντη σε συνάντηση που είχαν.

Υπάρχουν αναφορές για την φερόμενη σχέση που είχαν ο Μιχαλάκης Χριστοδούλου με τον Νίκο Αναστασιάδη.

Για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, υπάρχουν αναφορές για επικοινωνία που είχε ο ευρωβουλευτής (τότε) Δημήτρης Παπαδάκης με τον Μιχαλάκη Χριστόδουλου. Αποδίδει στον Νίκο Αναστασιάδη, ότι για την υπόθεση του μαύρου βαν είχε προσωπική σχέση με τον Ντίλιαν, (επικεφαλής της εταιρείας που διαχειριζόταν το μαύρο βαν) και εμπλέκει στις παρακολουθήσεις και τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Ανησυχία προκαλούν επίσης οι ισχυρισμοί ότι στην Νομική Υπηρεσία υπήρχαν τοποθετημένοι κοριοί και ότι υπήρχε χαφιές τον οποίο ο Μακάριος Δρουσιώτης κατονομάζει. Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για τον Μορφάκη Σολωμονίδη της ΕΔΕΚ, και ότι ενόσω ήταν οδηγός του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη διαβίβαζε πληροφορίες στον Μιχάλη Χριστοδούλου.

Ο Μ. Δρουσιώτης αναφέρεται επίσης στο «ενδιαφέρον» της αδελφότητας για την υπόθεση Focus, και τις διαβουλεύσεις που έγιναν ώστε να βρεθούν στην Νομική Υπηρεσία οι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης.

Δημοσιεύονται επίσης στοιχεία για έμβασμα από την αδελφότητα προς την Σάντη, προκειμένου να εξαγοράσουν τη σιωπή της, καθώς και για εμβάσματα που έγιναν στον πρώην Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου (€500.000) και τον Μιχάλη Χριστοδούλου (€275.000) σε κοινό λογαριασμό με την Σάντη.

Μύρων Νικολάτος: Προϊόν μυθοπλασίας

Προϊόν μυθοπλασίας χαρακτηρίζει ο πρώην Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος τις αναφορές στο άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτης. Μιλώντας στον «Π» ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί περί καταβολής ποσού €500.000 και η ανάμειξη κάποιας εταιρείας, είναι μυθοπλασία και οι αναφορές δεν περιέχουν ίχνος αλήθειας. Ο κ. Νικολάτος τόνισε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έλαβε οποιοδήποτε ποσό.

Κάλεσε παράλληλα τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν όλες τις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη. «Είμαι στη διάθεση των αρχών για κάθε έρευνα, όπως και για έρευνα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο κατατέθηκε οποιοδήποτε ποσό στους λογαριασμούς μου», δήλωσε στον «Π».

Καταληκτικά, ο πρώην Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου ανέφερε ότι σε συνεργασία με τους νομικούς του σύμβουλους μελετούν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά του κ. Δρουσιώτη για τις συγκεκριμένες αναφορές και ότι επιφυλάττει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.

Παπαδάκης: Να ανακαλέσει άμεσα

Αναφορικά με το άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη, ο Δημήτρης Παπαδάκης σε ανάρτησή του αναφέρει: «Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Μακάριος Δρουσιωτης με αναφέρει σε ανάρτηση του για δήθεν φιλικές σχέσεις και διαλόγους με πρώην δικαστή του Ανωτάτου τον οποίο ούτε καν τον γνωρίζω και ούτε είχα ποτέ μου φιλικές σχέσεις ή επικοινωνία μαζί του, πόσο μάλλον δε να τον αποκαλώ “άρχοντα “ σε δήθεν μηνύματα που αντάλλαξα μαζί του. Έκφραση που ποτέ δεν την χρησιμοποίησα στη ζωή μου και όσοι με γνωρίζουν μπορεί να το επιβεβαιώσουν.

Να του υπενθυμίσω ως όφειλε να θυμάται ότι ήμουν από τους πρώτους πολιτικούς που ζητούσαν επίμονα εξηγήσεις για να λάμψει η αλήθεια για την Focus και από τους πρώτους που ζητούσαν να μάθουμε τι έγινε με το μαύρο βαν των παρακολουθήσεων και προφανώς τα όσα αναφέρει στην ανάρτηση του δεν με αφορούν και ούτε μπορούν να με εμπλέξουν.

Διερωτώμαι πραγματικά όμως ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η αναφορά στο όνομα μου, σε ανύπαρκτες σχέσεις και γιατί δεν μπήκε στον κόπο να επικοινωνήσει μαζί μου να διασταυρώσει αν είχα τις οποιεσδήποτε σχέσεις με τον προαναφερόμενο.

Τον καλώ να ανακαλέσει άμεσα σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του ονόματος μου σε ανάρτηση που δεν με αφορά καθόλου από τη στιγμή που ΚΑΜΙΑ σχέση και καμία επικοινωνία δεν είχα με τον προαναφερόμενο δικαστικό, είτε μέσω μηνυμάτων είτε με φωνητική συνδιάλεξη».

Νίκος Τορναρίτης: Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου

Σε δημόσια τοποθέτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στους δικηγόρους του να εξετάσουν το δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε τα εξής:

«Αναφορικά με δημοσίευμα του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο πρόσωπό μου, δηλώνω ότι έχω ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να να λάβουν ολα τα απαραίτητα μέτρα.

Ταυτόχρονα, καλώ τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν πλήρως τα όσα αναφέρονται».