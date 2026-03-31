Έκδοση απόφασης από Διοικητικό Δικαστήριο για Πεντάκωμο ζητά η BirdLife Cyprus - Φόβοι για μη αναστρέψιμη ζημιά στο καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας

Έξι μήνες μετά την εκδίκαση της προσφυγής που κατέθεσαν το BirdLife Cyprus και οι Φίλοι της Γης Κύπρου κατά της αδειοδότησης του λιμανιού στο Πεντάκωμο, το Διοικητικό Δικαστήριο δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσα λόγω της συνεχιζόμενης και μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής ζημιάς που δυνατόν να επιφέρει, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η BirdLife Cyprus.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η προσφυγή των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων αμφισβητεί τη νομιμότητα των σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων για την κατασκευή και λειτουργία του λιμανιού, το οποίο προορίζεται να εξυπηρετεί τον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Όπως αναφέρεται, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου του 2025, μετά από εντολή του Δικαστηρίου προς τα εμπλεκόμενα μέρη για ταχεία εξέταση και εκδίκαση της υπόθεσης λόγω της φύσης της υπόθεσης, καθώς τα έργα για την κατασκευή του λιμανιού βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ήδη ορατές. «Έξι μήνες μετά, η απουσία απόφασης εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την έγκαιρη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης σε μια υπόθεση επείγοντος χαρακτήρα», προστίθεται.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η ακτογραμμή του Πεντακώμου αποτελεί σημαντικό παράκτιο οικοσύστημα, το οποίο συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την παρουσία της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως, που προστατεύεται αυστηρά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Η υπόθεση Πεντακώμου συνιστά μια κρίσιμη νομική διαδικασία για την προστασία μιας από τις σημαντικότερες εναπομείνασες φυσικές περιοχές της Κύπρου. Από την ημέρα της ακρόασης μέχρι σήμερα, οι εργασίες για το λιμάνι συνεχίζονται, επιβαρύνοντας περαιτέρω την περιοχή και εντείνοντας τον κίνδυνο μη αναστρέψιμων επιπτώσεων, πριν ακόμη εκδοθεί δικαστική κρίση», σημειώνεται.

«Όταν μια υπόθεση εξετάζεται με διαδικασία που αναγνωρίζει το κατεπείγον της, η καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης υπονομεύει τον ίδιο τον σκοπό της νομικής διαδικασίας. Τι απομένει να προστατευτεί αν η απόφαση εκδοθεί πολύ αργά και αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό;» δήλωσε η Μέλπω Αποστολίδου, Διευθύντρια του BirdLife Cyprus.

«Το BirdLife Cyprus και οι Φίλοι της Γης Κύπρου, μαζί με τους πολίτες που έχουν στηρίξει την προσφυγή των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων, καλούν το Διοικητικό Δικαστήριο να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι υποθέσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξετάζονται εντός χρονικών πλαισίων που ανταποκρίνονται στην επείγουσα φύση τους», αναφέρει η οργάνωση καταληκτικά.

Προσθέτει ότι η  υπόθεση αυτή αναμενόταν να αποτελέσει ορόσημο για την περιβαλλοντική προστασία στην Κύπρο, αντί αυτού, ωστόσο, «εξελίσσεται σε δοκιμασία για το κατά πόσο οι νομικές διαδικασίες για περιβαλλοντική δικαιοσύνη μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως ώστε να αποτρέψουν μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημιά».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

