Ο τάφος του θρυλικού Ντ’ Αρτανιάν εντοπίστηκε έπειτα από 350 χρόνια

Περισσότερο από τρεισήμισι αιώνες μετά τον θάνατό του από σφαίρα μουσκέτου στον λαιμό, ο Γάλλος στρατιώτης που ενέπνευσε τον Αλέξανδρο Δουμά και πέρασε στην αιωνιότητα μέσα από το θέατρο, τον κινηματογράφο και ακόμη και τα κινούμενα σχέδια, ενδέχεται να «επιστρέψει» στο προσκήνιο.

Κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης σε εκκλησία στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, εργάτες ανακάλυψαν έναν σκελετό που πιθανόν ανήκει στον Σαρλ ντε Μπατζ-Καστελμόρ, τον Γασκώνο ευγενή του 17ου αιώνα που έγινε γνωστός ως Ντ’ Αρτανιάν – τον θρυλικό ήρωα που ενέπνευσε τους «Τρεις Σωματοφύλακες».

Ο ιστορικός Ντ’ Αρτανιάν υπήρξε κατάσκοπος και αξιωματικός των μουσκετοφόρων του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ και σκοτώθηκε το 1673 κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ.

Περίπου 353 χρόνια αργότερα, το μυστήριο γύρω από τον τόπο ταφής του φαίνεται να πλησιάζει στη λύση του, χάρη στα οστά που εντοπίστηκαν κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας.

Ο συνταξιούχος αρχαιολόγος Wim Dijkman, ο οποίος έχει αφιερώσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στην αναζήτηση του τάφου του διάσημου μουσκετοφόρου, κλήθηκε στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στην περιοχή Wolder, όταν εντοπίστηκε ο σκελετός.

Σύμφωνα με τον διάκονο Jos Valke, μέρος του δαπέδου είχε υποχωρήσει και κατά τις εργασίες αποκαλύφθηκε ο σκελετός, γεγονός που τον οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα τον Dijkman λόγω της μακροχρόνιας έρευνάς του.

Τα πρώτα ευρήματα ενισχύουν την υπόθεση ότι πρόκειται για τον Ντ’ Αρτανιάν. Ο σκελετός βρέθηκε θαμμένος κάτω από το ιερό, σε αφιερωμένο χώρο, ενώ στον τάφο εντοπίστηκε γαλλικό νόμισμα της εποχής. Επιπλέον, μια σφαίρα βρέθηκε στο ύψος του στήθους, στοιχείο που συμφωνεί με τις ιστορικές περιγραφές του θανάτου του.

Τα οστά έχουν μεταφερθεί σε αρχαιολογικό ινστιτούτο στο Ντεβέντερ, όπου και εξετάζονται. Δείγμα DNA που ελήφθη στα μέσα Μαρτίου αναλύεται σε εργαστήριο στο Μόναχο και θα συγκριθεί με γενετικό υλικό από απογόνους της οικογένειας, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα.

Παρά τον ενθουσιασμό, ο Dijkman παραμένει επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική και συναρπαστική υπόθεση, καθώς ο Ντ’ Αρτανιάν αποτελεί το πιο εμβληματικό πρόσωπο που συνδέεται με την πόλη.

Η έρευνα έχει ήδη λάβει διεθνείς διαστάσεις, με ειδικούς από διάφορες χώρες να συμμετέχουν στις αναλύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί με απόλυτη βεβαιότητα η ταυτότητα του σκελετού.

Ο Ντ’ Αρτανιάν απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά τη δημοσίευση των «Τριών Σωματοφυλάκων» το 1844, έργο που βασίστηκε σε παλαιότερες αφηγήσεις του 1700. Έκτοτε, η μορφή του έχει γνωρίσει αμέτρητες μεταφορές σε θέατρο και κινηματογράφο, ενώ έχει εμπνεύσει ακόμη και χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, διατηρώντας ζωντανό τον θρύλο του μέχρι σήμερα.

