Έδωσε το κινητό του για δικανικές εξετάσεις, λέει ο Παπαδάκης – Μέχρι αύριο αναμένει αποτελέσματα (ηχητικό)

Επιμέλεια: Ανδρέας Ποταμίτης

Έστειλε το κινητό του για δικανικές εξετάσεις και μέχρι αύριο αναμένεται να έχει αποτελέσματα ο Δημήτρης Παπαδάκης, σύμφωνα με όσα είπε σε φιλοξενία του στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη.

Ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ με τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου: «Δεν έχω πιει ποτέ καφέ με αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δεν υπάρχει στο μενού του κινητού μου το τηλέφωνό του», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς για το πώς βρέθηκε το όνομά του στα μηνύματα που παρουσιάζει ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο κ. Παπαδάκης απάντησε ότι δεν θα ασχοληθεί με τις «μυθοπλασίες» του δημοσιογράφου και ερευνητή.

Ο κ. Παπαδάκης είπε ότι έχει ήδη δώσει το κινητό του σε αναγνωρισμένο δικανικό αναλυτή και εμπειρογνώμονα και το πόρισμα από την εξέταση θα δοθεί για διερεύνηση και σε εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας. Σημείωσε επίσης ότι έχει το ίδιο κινητό από το 2019. «Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα να παραδοθεί στον Αρχηγό της Αστυνομίας», υπογράμμισε.

Όσο για την εγκυρότητα των μηνυμάτων που παρουσιάζει ο κ. Δρουσιώτης, ο κ. Παπαδάκης μίλησε επανειλημμένα για «σκευωρία» του Μακάριου Δρουσιώτη και αρνείται την εγκυρότητά τους, χαρακτηρίζοντάς τα ως ψεύτικα. «Δεν ξέρω αν τα κατασκεύασε ο κ. Δρουσιώτης», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει μισό πραγματικό», λέει και αναφέρει ότι ανέτρεξε σε ημερομηνία και ώρα που παρουσιάζονται στα μηνύματα και δεν βρήκε κάτι. «Έψαξα πρόχειρα και βρήκα φωτογραφίες με τους συνεργάτες μου στην Ολλανδία εκείνη τη μέρα αλλά όχι μηνύματα», ανέφερε.

