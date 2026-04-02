Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Έδωσε το κινητό του για δικανικές εξετάσεις, λέει ο Παπαδάκης – Μέχρι αύριο αναμένει αποτελέσματα (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Παπαδάκης μίλησε επανειλημμένα για «σκευωρία» του Μακάριου Δρουσιώτη και αρνείται την εγκυρότητα των μηνυμάτων που δημοσιεύονται χαρακτηρίζοντάς τα ως ψεύτικα. «Δεν ξέρω αν τα κατασκεύασε ο κ. Δρουσιώτης», είπε.

Επιμέλεια: Ανδρέας Ποταμίτης

Έστειλε το κινητό του για δικανικές εξετάσεις και μέχρι αύριο αναμένεται να έχει αποτελέσματα ο Δημήτρης Παπαδάκης, σύμφωνα με όσα είπε σε φιλοξενία του στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη.

Ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ με τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου: «Δεν έχω πιει ποτέ καφέ με αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δεν υπάρχει στο μενού του κινητού μου το τηλέφωνό του», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς για το πώς βρέθηκε το όνομά του στα μηνύματα που παρουσιάζει ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο κ. Παπαδάκης απάντησε ότι δεν θα ασχοληθεί με τις «μυθοπλασίες» του δημοσιογράφου και ερευνητή.

Ο κ. Παπαδάκης είπε ότι έχει ήδη δώσει το κινητό του σε αναγνωρισμένο δικανικό αναλυτή και εμπειρογνώμονα και το πόρισμα από την εξέταση θα δοθεί για διερεύνηση και σε εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας. Σημείωσε επίσης ότι έχει το ίδιο κινητό από το 2019. «Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα να παραδοθεί στον Αρχηγό της Αστυνομίας», υπογράμμισε.

Όσο για την εγκυρότητα των μηνυμάτων που παρουσιάζει ο κ. Δρουσιώτης, ο κ. Παπαδάκης μίλησε επανειλημμένα για «σκευωρία» του Μακάριου Δρουσιώτη και αρνείται την εγκυρότητά τους, χαρακτηρίζοντάς τα ως ψεύτικα. «Δεν ξέρω αν τα κατασκεύασε ο κ. Δρουσιώτης», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει μισό πραγματικό», λέει και αναφέρει ότι ανέτρεξε σε ημερομηνία και ώρα που παρουσιάζονται στα μηνύματα και δεν βρήκε κάτι. «Έψαξα πρόχειρα και βρήκα φωτογραφίες με τους συνεργάτες μου στην Ολλανδία εκείνη τη μέρα αλλά όχι μηνύματα», ανέφερε.

Ακούστε όλο το απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107,6 & 97,6:

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα