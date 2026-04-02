Ποια δύο ξενοδοχεία της Κύπρου συγκαταλέγονται στα κορυφαία του κόσμου;

Δύο από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Κύπρου επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη διεθνή τους απήχηση, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις στα British Airways Holidays Customer Excellence Awards 2025.

Πρόκειται για τα πεντάστερα ξενοδοχεία του ομίλου Muskita Hotels, Four Seasons και Amathus Beach Hotel, τα οποία κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως, μέσα από αξιολογήσεις χιλιάδων ταξιδιωτών.

Οι διακρίσεις βασίζονται αποκλειστικά σε επιβεβαιωμένες εμπειρίες επισκεπτών, οι οποίοι έλαβαν υπόψη καθοριστικούς παράγοντες όπως η εξυπηρέτηση, η ποιότητα ύπνου, η καθαριότητα και η τοποθεσία. Το Amathus Beach Hotel κατέγραψε εντυπωσιακή βαθμολογία 4.9/5, ενώ το Four Seasons ξεχώρισε με το απόλυτο 5/5 και βρέθηκε ανάμεσα στα μόλις 30 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο που έλαβαν την ανώτατη βαθμολογία.

Four Seasons Cyprus

Τα βραβεία απονέμονται από τη British Airways Holidays, σε συνεργασία με τη Feefo, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως πλατφόρμα επαληθευμένων κριτικών και βασίζονται σε περισσότερες από 100.000 ανεξάρτητες αξιολογήσεις επισκεπτών.

Σχολιάζοντας τη σημαντική διάκριση των δυο ξενοδοχείων, ο κ. Νίκος Αρίστου, Commercial Director της Muskita Hotels, ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη αναγνώριση έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς προκύπτει από την ίδια την εμπειρία των επισκεπτών μας. Αντανακλά τη φροντίδα και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν κάθε πτυχή της φιλοξενίας μας και αποτελεί μια ουσιαστική επιβεβαίωση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται καθημερινά από την ομάδα μας».