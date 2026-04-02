Ποια δύο ξενοδοχεία της Κύπρου συγκαταλέγονται στα κορυφαία του κόσμου;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δύο από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Κύπρου επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη διεθνή τους απήχηση, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις στα British Airways Holidays Customer Excellence Awards 2025...

Δύο από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Κύπρου επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη διεθνή τους απήχηση, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις στα British Airways Holidays Customer Excellence Awards 2025.

Πρόκειται για τα πεντάστερα ξενοδοχεία του ομίλου Muskita Hotels, Four Seasons και Amathus Beach Hotel, τα οποία κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως, μέσα από αξιολογήσεις χιλιάδων ταξιδιωτών.

Οι διακρίσεις βασίζονται αποκλειστικά σε επιβεβαιωμένες εμπειρίες επισκεπτών, οι οποίοι έλαβαν υπόψη καθοριστικούς παράγοντες όπως η εξυπηρέτηση, η ποιότητα ύπνου, η καθαριότητα και η τοποθεσία. Το Amathus Beach Hotel κατέγραψε εντυπωσιακή βαθμολογία 4.9/5, ενώ το Four Seasons ξεχώρισε με το απόλυτο 5/5 και βρέθηκε ανάμεσα στα μόλις 30 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο που έλαβαν την ανώτατη βαθμολογία.

Τα βραβεία απονέμονται από τη British Airways Holidays, σε συνεργασία με τη Feefo, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως πλατφόρμα επαληθευμένων κριτικών και βασίζονται σε περισσότερες από 100.000 ανεξάρτητες αξιολογήσεις επισκεπτών.

Σχολιάζοντας τη σημαντική διάκριση των δυο ξενοδοχείων, ο κ. Νίκος Αρίστου, Commercial Director της Muskita Hotels, ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη αναγνώριση έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς προκύπτει από την ίδια την εμπειρία των επισκεπτών μας. Αντανακλά τη φροντίδα και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν κάθε πτυχή της φιλοξενίας μας και αποτελεί μια ουσιαστική επιβεβαίωση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται καθημερινά από την ομάδα μας».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

