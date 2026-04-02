Άρχισε κρουαζιέρες από το λιμάνι Λεμεσού το Marella Discovery II - Σε Κουσάντασι, Μύκονο, Πειραιά, Κρήτη και Ρόδο το πρώτο ταξίδι

Κρουαζιέρες με αφετηρία το λιμάνι της Λεμεσού εγκαινίασε χθες, Τετάρτη, το κρουαζιερόπλοιο της Marella Cruises, Marella Discovery II, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της διαχειρίστριας εταιρεία του τερματικού γενικού φορτίου και κρουαζιέρων, DP World Limassol, Simon Pitout, να δηλώνει ότι η Λεμεσός εδραιώνεται σταθερά ως στρατηγικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της DP World Limassol, πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της υπηρεσίας «Fly & Cruise» που προσφέρει η TUI Group, στην Κύπρο, με το κρουαζιερόπλοιο να χρησιμοποιεί τον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας της DP World Limassol ως λιμάνι βάσης (home port) καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου του 2026.

«Η επιλογή του επιβατικού τερματικού της DP World Limassol, ως βάσης, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του λιμένα, όσο και στην καλή αεροπορική συνδεσιμότητα και τις τουριστικές υποδομές της Κύπρου, καθώς το νησί αποτελεί το κύριο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η υπηρεσία «Fly and Cruise» συνδυάζει τις κρατήσεις πτήσεων και κρουαζιέρων σε μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία, με τους επιβάτες να φτάνουν στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου και έπειτα να μεταβαίνουν στο τερματικό κρουαζιέρας της Λεμεσού.

Καλωσορίζοντας το Marella Discovery II, ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol, Simon Pitout, δήλωσε πως «ο τομέας των κρουαζιέρων παραμένει ένας βασικός πυλώνας του τουριστικού προϊόντος της Κύπρο».

«Η Λεμεσός εδραιώνεται σταθερά ως στρατηγικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας για να προωθούμε την καινοτομία και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των πελατών μας. Στη Λεμεσό, η ζωή συνεχίζεται κανονικά ως συνήθως», πρόσθεσε.

Κατά τη φετινή σεζόν, η DP World Limassol θα φιλοξενήσει το πλοίο 26 φορές, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, με το πρώτο ταξίδι να έχει διάρκεια οκτώ μέρες, με στάσεις σε Κουσάντασι, Μύκονο, Πειραιά, Σούδα (Κρήτη) και Ρόδο, πριν την επιστροφή του στο λιμάνι της Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ