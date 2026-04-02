Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Καμία καθολική θανάτωση»: Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τα μέτρα περιορισμού τους αφθώδους πυρετού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι Υπηρεσίες αναφέρουν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων προβλέπει διάφορα καθεστώτα, μεταξύ των οποίων η «ελεύθερη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός», όπως ήταν το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την εμφάνιση του κρούσματος τον Φεβρουάριο 2026, και η «ελεύθερη χώρα όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός».

Ο εμβολιασμός για τον αφθώδη πυρετό εφαρμόζεται για να διασωθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του ζωικού πληθυσμού και να περιοριστεί η κυκλοφορία και διασπορά του ιού» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημειώνοντας πως η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2026/782 της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, δεν επιβάλλει καθολική θανάτωση των εμβολιασμένων ζώων αφού ο εμβολιασμός που εφαρμόζεται στην Κύπρο είναι προστατευτικός και όχι κατασταλτικός.

Προσθέτουν ότι κατασταλτικός εμβολιασμός είναι αυτός που εφαρμόζεται σε ζώα που πρέπει να θανατωθούν.

Σε συνέχεια δημόσιων αναφορών και δημοσιευμάτων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν πως η εν λόγω Απόφαση αφορά την επικαιροποίηση των μέτρων για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού και την εφαρμογή του εγκεκριμένου εμβολιαστικού προγράμματος στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία ζώνης εμβολιασμού σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και η συνέχιση των μέτρων επιτήρησης, βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων.

Η αναφορά που γίνεται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο σε απομάκρυνση εμβολιασμένων ζώων, αφορά προϋπόθεση για να αρθούν μελλοντικά όλοι οι περιορισμοί που αφορούν τα ζωντανά ζώα και προϊόντα για να μπορούν να εξαχθούν χωρίς προβλήματα από την Κύπρο προς την ΕΕ, προστίθεται.

Στο παρόν στάδιο, η στρατηγική που εφαρμόζεται θα οδηγήσει σε επίτευξη καθεστώτος «ελεύθερης χώρας όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός», επιλογή που επιτρέπει τον έλεγχο της νόσου χωρίς σφαγή του εμβολιασμένου ζωικού κεφαλαίου, σημειώνεται ακολούθως, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτό ο εμβολιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, με αυτόν προστατεύεται το ζωικό κεφάλαιο, και δεν προβλέπεται καθολική σφαγή των εμβολιασμένων ζώων.

«Ο εμβολιασμός εφαρμόζεται ακριβώς για να διασωθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του ζωικού πληθυσμού και να περιοριστεί η κυκλοφορία και διασπορά του ιού», τονίζεται

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να ενεργούν  με βάση τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της νόσου και την ασφαλή επαναφορά της χώρας σε καθεστώς ελευθερίας από τον αφθώδη πυρετό, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα