Βρετανία: Σήμερα η συνεδρίαση των 35 χωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποίησει σήμερα Πέμπτη 2/4 η Βρετανία οι οποίες αποσκοπούν στον σχηματισμό συνασπισμού χωρών που θα διερευνήσει τρόπους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ασφάλεια της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας αυτής οδού είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουν άλλες χώρες.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ θα προεδρεύσει της διαδικτυακής συνόδου περίπου 35 χωρών, στις οποίες περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, ο Καναδάς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η οποία θα διεξαχθεί γύρω στο μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Λονδίνο για να εξετάσει τρόπους για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Οι ΗΠΑ δεν προβλέπεται να μετάσχουν.

Η σύνοδος αυτή γίνεται αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε διάγγελμά του προς το αμερικανικό έθνος χθες, Τετάρτη, το βράδυ, τοπική ώρα, ότι το Στενό θα μπορούσε να ανοίξει «φυσικά» και ότι είναι ευθύνη των χωρών που στηρίζονται στη θαλάσσια αυτή οδό να διασφαλίσουν ότι είναι ανοιχτή.

Στο επίκεντρο οι νάρκες και η προστασία των δεξαμενόπλοιων

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται συνολικά γύρω στο ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το να ξανανοίξει η θαλάσσια αυτή οδός έχει γίνει προτεραιότητα για κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο καθώς εκτινάσσονται οι τιμές της ενέργειας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε χθες ότι η σύνοδος αυτή θα αξιολογήσει «όλα τα βιώσιμα διπλωματικά και πολιτικά μέτρα» για να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή αφού επιτευχθεί εκεχειρία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν αρχικά την αξίωση του Τραμπ να στείλουν τα πλοία τους στην περιοχή λόγω των φόβων ότι θα συρθούν στη σύγκρουση.

Ωστόσο οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία τις οδήγησε να προσπαθήσουν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό για να διερευνήσει αυτός τρόπους για να ξανανοίξει η θαλάσσια οδός μόλις συμφωνηθεί εκεχειρία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι σημερινές συνομιλίες θα αποτελέσουν την πρώτη επίσημη σύνοδο της ομάδας πριν από πιο ενδελεχείς συνομιλίες με τη συμμετοχή στρατιωτικών σχεδιαστών τις ερχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε πρώτη φάση οποιουδήποτε σχεδίου για το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ θα αφορά τη διασφάλιση του ότι το θαλάσσιο πέρασμα δεν έχει νάρκες. Θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση που θα αφορά την προστασία των δεξαμενόπλοιων που διαπλέουν την περιοχή.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι το εκ νέου άνοιγμα της θαλάσσιας οδού «δεν θα είναι εύκολο» και θα απαιτήσει «ένα ενιαίο μέτωπο στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής δραστηριότητας», όπως και τη συνεργασία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες ότι άλλες χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό του Χορμούζ θα πρέπει «να συγκεντρώσουν με καθυστέρηση λίγο θάρρος» και «απλώς να το αδράξουν».

«Απλώς πάρτε το, προστατεύστε το, χρησιμοποιήστε το για σας», δήλωσε.

