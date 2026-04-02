|

Υπό εξαήμερη κράτηση 46χρονος για υπόθεση έκρηξης σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σύμφωνα με την Αστυνομία στη σύλληψη 46χρονου προχώρησε χθες, Τετάρτη η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με έκρηξη, που σημειώθηκε στην Πάφο, στις 30 Μαρτίου 2026.

Διάταγμα κράτησης 6 ημερών εξέδωσε σήμερα το ΕΔΠ προς διευκόλυνση των ανακρίσεων  για υπόθεση έκρηξης σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο .

Σύμφωνα με την Αστυνομία η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, στα γραφεία εταιρείας στην Πάφο.

Από την έκρηξη προκλήθηκε ζημιά στο γυαλί της κύριας εισόδου και στους τοίχους του κτιρίου. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε πυροδότηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού αντικειμένου, που περιείχε εργοστασιακή κροτίδα.

Από περαιτέρω εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 46χρονου, βάσει της οποίας εκδόθηκε εναντίον του δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάφο. Στην κατοχή του εντοπίστηκε, μετά από έρευνα, ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 4,5 γραμμαρίων και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

