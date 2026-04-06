Τα Φιλαράκια: Η αποκάλυψη της Λίζα Κούντροου για τον ρόλο της Φίμπι

Η Λίζα Κούντροου μιλά για τη Φίμπι από «Τα Φιλαράκια», σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, ότι δεν ήταν «χαζοβιόλα» (ditz), όπως συχνά την χαρακτήριζε το κοινό την εποχή που προβαλλόταν η σειρά.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η 62χρονη ηθοποιός είπε: «Τότε, η αντίδραση ήταν: “Είναι τόσο χαζούλα. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο χαζούλές;” Και σκέφτηκα: Είναι χαζή; Για μένα, δεν ήταν».

Όταν ρωτήθηκε ποιος αποκαλούσε τη Φίμπι «χαζούλα», απάντησε: «Όλοι. Το 1994, η αντίδραση ήταν: “Την λατρεύω. Είναι τόσο επιπόλαιη”. Και ναι, εντάξει, αυτό σήμαινε για εμάς η λέξη “ditz”. Κάποια που δεν ακολουθούσε τους κανόνες».

Ωστόσο, τόνισε ότι ο χαρακτήρας της «δεν ήταν ηλίθιος».

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε ότι χρειάστηκε χρόνος για να συνδεθεί ουσιαστικά με τον ρόλο.

«Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά από μένα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω τα πράγματα που έλεγε και έκανε. Όχι με ενοχλητικό τρόπο - ήταν διασκεδαστικό. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών, ένα μικρό κομμάτι της μπήκε μέσα μου. Χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για την πνευματικότητα και άλλα θέματα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω», είπε.

Με πληροφορίες από Poeple