Γιατί ξυπνάτε συνέχεια κουρασμένοι; 5 λόγοι που δεν φαντάζεστε

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, η διαρκής προσπάθεια για τελειότητα, αλλά και η τάση να βάζετε τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σας, μπορεί να σας κοστίζουν περισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι συνειδητοποιείτε. Ως αποτέλεσμα ένα επίμονο αίσθημα κόπωσης που δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη σωματική και ψυχική υγεία.

Αν και τα επίπεδα ενέργειας διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και από ημέρα σε ημέρα, η συνεχής εξάντληση δεν θεωρείται φυσιολογική. Συχνά αποδίδουμε την κούραση αποκλειστικά στην έλλειψη ύπνου – και πράγματι, αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες, λιγότερο προφανείς αιτίες που μπορεί να υπονομεύουν την ενέργειά σας.

Δεν κοιμάστε ποιοτικά

Η ποιότητα του ύπνου είναι εξίσου -αν όχι πιο- σημαντική από τη διάρκειά του. Ακόμη και αν κοιμάστε 7-8 ώρες, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξεκουράζεστε ουσιαστικά.

Ο καλός ύπνος είναι συνεχής και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στάδια. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο βαθύς ύπνος (μη-REM), κατά τη διάρκεια του οποίου ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα και πραγματοποιείται η αποκατάσταση των ιστών και των μυών. Η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την απόδοσή σας.

Τι μπορείτε να κάνετε:

Διατηρήστε σταθερό ωράριο ύπνου

Περιορίστε την έκθεση σε μπλε φως πριν τον ύπνο

Δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον ξεκούρασης

Δεν τρέφεστε ισορροπημένα

Η ενέργεια που διαθέτει το σώμα σας εξαρτάται άμεσα από τη διατροφή σας. Η έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κόπωση.

Φροντίστε να καταναλώνετε:

Λαχανικά και φρούτα

Άπαχες πρωτεΐνες (φυτικές και ζωικές)

Δημητριακά ολικής άλεσης

Καλής ποιότητας λιπαρά

Το μεσημεριανό σας είναι πολύ βαρύ

Ένα μεγάλο ή λιπαρό γεύμα το μεσημέρι μπορεί να προκαλέσει την γνωστή «απογευματινή πτώση» ενέργειας. Αυτό συμβαίνει λόγω της απότομης αύξησης και στη συνέχεια πτώσης των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Τρόφιμα όπως τηγανητά, βαριά και χαμηλά σε φυτικές ίνες γεύματα ενισχύουν αυτή την αίσθηση λήθαργου.

Tip: Προτιμήστε μικρότερα και πιο ισορροπημένα γεύματα μέσα στην ημέρα.

Δεν πίνετε αρκετό νερό

Η αφυδάτωση μπορεί να εκδηλωθεί με έντονη κόπωση. Το νερό είναι απαραίτητο για τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και την αποβολή των άχρηστων ουσιών από τον οργανισμό. Ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ενέργειας και τη συγκέντρωση.

Δεν ξεκουράζεστε πραγματικά

Ο ύπνος δεν είναι η μόνη μορφή ξεκούρασης που χρειάζεται το σώμα και το μυαλό. Σύμφωνα με τη δρ Saundra Dalton-Smith, υπάρχουν επτά είδη ανάπαυσης:

Σωματική

Νοητική

Συναισθηματική

Κοινωνική

Αισθητηριακή

Δημιουργική

Πνευματική

Η έλλειψη οποιουδήποτε από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση, ακόμη κι αν κοιμάστε αρκετά.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε:

Λιγότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες

Περισσότερη κοινωνική αποστασιοποίηση

Χρόνο για δημιουργικές δραστηριότητες

Στιγμές αυτοφροντίδας

Συμπέρασμα

Η συνεχής κόπωση δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται «φυσιολογικό». Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ότι κάτι στην καθημερινότητά σας χρειάζεται προσαρμογή. Μικρές αλλαγές στον ύπνο, τη διατροφή, την ενυδάτωση και την ουσιαστική ξεκούραση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ενέργεια και την ευεξία σας.

