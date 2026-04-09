Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η μυωπία στα παιδία σύμφωνα με μελέτη

Τα κρούσματα μυωπίας στην παιδική ηλικία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τα αίτια περιλαμβάνουν αλλαγή στις συνήθειες του τρόπου ζωής, με λιγότερη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους και περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Μελέτη επιβεβαίωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη αυτού του διαθλαστικού σφάλματος είναι το αντίθετο: να περνάμε λιγότερο χρόνο στο σπίτι και περισσότερο χρόνο στο πάρκο.

Πρόκειται για μια μελέτη από το Οφθαλμολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ναβάρα, που δημοσιεύτηκε στο "Frontiers in Medicine", η οποία κατέδειξε ότι η παραμονή τουλάχιστον επτά ωρών την εβδομάδα σε εξωτερικούς χώρους σχετίζεται με 50% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μυωπίας κατά την παιδική ηλικία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe, η έρευνα, βασισμένη σε εξετάσεις 2.262 μαθητών στην κοινότητα της Μαδρίτης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το CUVAF (αυτοφθορισμός υπεριώδους ακτινοβολίας του επιπεφυκότα), που είναι το ηλιακό αποτύπωμα που αφήνεται στο μάτι, χρησιμεύει για τον προσδιορισμό του χρόνου έκθεσης στον ήλιο και είναι ένας βιοδείκτης για την εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης εξωτερικού φωτός στην παιδική ηλικία.

«Όπως ακριβώς μαυρίζουμε όταν εκτεθούμε στον ήλιο το καλοκαίρι, είναι ένας φυσιολογικός αμυντικός μηχανισμός του δέρματός μας. Μια παρόμοια διαδικασία συμβαίνει στο μάτι. Όταν είμαστε στον ήλιο, αφήνει ένα σημάδι, μια αλλαγή στις δομές του επιπεφυκότα, η οποία δεν είναι ορατή στο κανονικό φως, αλλά είναι ορατή κάτω από το υπεριώδες φως», εξήγησε ο Δρ. Σέρτζιο Ρεκάλντε, ένας από τους ερευνητές της μελέτης.

Παιδική μυωπία

Οι ερευνητές της μελέτης, Σέρτζιο Ρεκάλντε και Μίριαμ ντε λα Πούεντε, εξηγούν ότι όταν το υπεριώδες φως πέφτει στο μάτι, το δακτυλικό αποτύπωμα λάμπει και μπορεί να μετρηθεί. Αυτό υποδεικνύει τον χρόνο που οι άνθρωποι έχουν περάσει σε εξωτερικούς χώρους. Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά, που αποτελούν το επίκεντρο της μελέτης.

Έτσι, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει κάποιος σε εξωτερικούς χώρους, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αναπτύξει μυωπία. «Είναι ένας πολύ σημαντικός προστατευτικός παράγοντας», λέει ο Ρεκάλντε, ερευνητής στο Πειραματικό Οφθαλμολογικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ναβάρα.

Γιατί βοηθάει ο εξωτερικός χώρος

Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, συνεχίζει ο ειδικός, βοηθούν στην πρόληψη για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι το ηλιακό φως παράγει ντοπαμίνη, η οποία ελέγχει τη σωστή ανάπτυξη των ματιών.

Επίσης, λόγω του κιρκαδικού ρυθμού, καθώς τα μάτια είναι «το παράθυρό μας», και λόγω του γεγονότος ότι κοιτάμε χαλαρά στην απόσταση, χωρίς να εστιάζουμε το βλέμμα σε κάτι κοντινό, κάτι που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για μυωπία.

«Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν αυτόν τον βιοδείκτη, το CUFAV, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να γνωρίζουμε ακριβώς πόσο χρόνο περνάει κάθε παιδί σε εξωτερικούς χώρους και επομένως την προστασία που μπορεί να έχει από τη μυωπία», εξηγεί ο Ρεκάλντε.

Ωστόσο, σημειώνει ότι η μυωπία έχει μια κληρονομική, γενετική συνιστώσα που προδιαθέτει κάποιον να την έχει. Δεν εξαρτάται μόνο από τις δραστηριότητες που κάνει ένα άτομο.

Αυτό το ηλιακό αποτύπωμα που μετριέται από το CUFAV, το οποίο βοηθά στην πρόληψη της μυωπίας, δεν τείνει να εξαφανίζεται, αλλά ο ειδικός διευκρινίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί.

«Είναι σαν να γράφεσαι σε ένα γυμναστήριο. Πηγαίνεις τον πρώτο χρόνο και αποκτάς εξαιρετική φόρμα και νομίζεις ότι αυτό είναι όλο. Λοιπόν, όχι, πρέπει να τη διατηρήσεις, να συνεχίσεις να κάνεις δραστηριότητες», επισημαίνει.

Κρίσιμες φάσεις για την ανάπτυξη των ματιών

Σύμφωνα με τον ερευνητή, το πιο σημαντικό ηλικιακό εύρος είναι μεταξύ 8 και 16 ετών. Αυτή είναι μια κρίσιμη φάση για την ανάπτυξη των ματιών και θα καθορίσει πότε μπορεί ή όχι να ξεκινήσει η μυωπία.

Υπάρχει μια άλλη φάση, ήδη στην ενήλικη ζωή, και είναι κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου, όταν οι φοιτητές πρέπει να περνούν πολύ χρόνο μελετώντας και λιγότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους.

«Αυτές οι δύο φάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των ματιών και είναι εκεί όπου η μυωπία μπορεί πιο εύκολα να αναπτυχθεί ή όχι. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις υγιείς συνήθειες σε εξωτερικούς χώρους», τονίζει.

Μυωπία σε φοιτητές

Στην εποχή όπου οι οθόνες έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των εφήβων, οι ερευνητές επιμένουν στη σημασία του να περνάμε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, επειδή αυτές οι επτά ώρες την εβδομάδα όχι μόνο αντιπροσωπεύουν 50% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μυωπίας, αλλά κάθε επιπλέον ώρα αντιπροσωπεύει μια επιπλέον μείωση 2%.

«Η καλύτερη θεραπεία για τη μυωπία είναι να παίζουν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους. Προφανώς, υπάρχουν και άλλες θεραπείες που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και συνιστώνται εάν η μυωπία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Αλλά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να την αποτρέψουμε είναι κάνοντας δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους», επαναλαμβάνει ο ερευνητής.

Σε αυτό το σημείο, τονίζει, είναι σαν μια ζυγαριά: εάν η παιδική ηλικία κλίνει προς την επαφή με οθόνες, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μυωπίας και εάν κλίνει προς την άλλη πλευρά, προς το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, αυξάνει την πρόληψη της μυωπίας.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι μελέτες όπως αυτή, που διεξάγονται σε συνεργασία με την Ισπανική Ένωση Υψηλής Μυωπίας με Αμφιβληστροειδοπάθειες (AMIRES), είναι χρήσιμες για να μεταδώσουν στην κοινωνία την ιδέα ότι το να περνάει κανείς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, να βγαίνει έξω, είναι καλό για τα παιδιά.

ΚΥΠΕ