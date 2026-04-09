Οι Pink Floyd ανακοίνωσαν συλλογή με τίτλο «8-Tracks» - Διαθέσιμη από τις 5 Ιουνίου

Τη νέα συλλογή έχει επιμεληθεί ο Στίβεν Γουίλσον χρησιμοποιώντας ηχητικά εφέ που προέρχονται από τις αρχικές πολυκάναλες ηχογραφήσεις, για να δημιουργηθεί μια συνεχής εμπειρία ακρόασης «σε κλασικό στυλ των Pink Floyd».

Στη συλλογή περιλαμβάνονται οκτώ βασικά κλασικά τραγούδια από την εποχή 1971-1979 του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος. Η κυκλοφορία της σε βινύλιο, CD και ψηφιακές πλατφόρμες streaming αναμένεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου μέσω της Sony Music.

Το «8-Tracks» περιλαμβάνει τα δημοφιλή τραγούδια «Money», «Wish You Were Here», «Another Brick In The Wall, Part 2», «Time» και «Comfortably Numb» μαζί με τα «One Of These Days» και «Wot’s… Uh The Deal».

Υπάρχει επίσης μια αποκλειστική πλήρης έκδοση του «Pigs On The Wing», η οποία ήταν προηγουμένως διαθέσιμη στο άλμπουμ «Animals» του 1977.

«Το "8-Tracks" καταγράφει πλήρως τη μετάβαση των Pink Floyd στην εποχή της πρωτοπορίας τους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έγιναν σούπερ σταρ» αναφέρει μια επίσημη περιγραφή.

cnn.gr

 

Οι Pink Floyd θεωρούνται ένα από τα πιο επιτυχημένα επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής.

