Το brand ροφημάτων του Μπάρον Τραμπ αποκαλύπτει τις πρώτες γεύσεις του, εν όψει της κυκλοφορίας του

Η εταιρεία «SOLLOS Yerba Mate», με έδρα κοντά στο Μαρ-α-Λάγκο (ιδιωτικό κλαμπ και έπαυλη ιδιοκτησίας Ντόναλντ Τραμπ), στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα , παρουσίασε τις πρώτες γεύσεις της σε ανάρτηση στο LinkedIn, ανακοινώνοντας προϊόντα με βάση τον ανανά και την καρύδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής της πορείας στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα προϊόντα θα διατεθούν σε συσκευασία των 12 τεμαχίων και θα κυκλοφορήσουν επίσημα τον Μάιο, ενώ η διάθεσή τους θα γίνεται και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

⭕️ El hijo de Donald Trump se suma al negocio de la yerba mate



👉 Barron Trump, de 20 años, figura como director de Sollos Yerba Mate Inc., una empresa registrada en Delaware y con sede operativa en Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/8gVLgxSu8E — Filo.news (@filonewsOK) April 10, 2026

Η είσοδος του Μπάρον Τραμπ στον επιχειρηματικό χώρο

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τον διορισμό του Μπάρον Τραμπ στη θέση του διευθυντή της εταιρείας ποτών με έδρα τη Φλόριντα, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές τον Ιανουάριο.

Ο 19χρονος, φοιτητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, συμμετέχει μαζί με άλλους συνεργάτες στη διοίκηση της νεοσύστατης εταιρείας, η οποία έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το brand SOLLOS και η επιχειρηματική στρατηγική

Η εταιρεία έχει παρουσιάσει τη φιλοσοφία της ως lifestyle brand εμπνευσμένο από τον ήλιο και την καθημερινή ενέργεια, με την ονομασία να συμβολίζει την εναλλαγή ανατολής και δύσης.

Το yerba mate, φυτικό ρόφημα με καφεΐνη που προέρχεται από τη Νότια Αμερική, προβάλλεται ως εναλλακτική του καφέ, ενώ η εταιρεία δίνει έμφαση σε καθαρά και λειτουργικά συστατικά.

Διοικητική δομή και συνεργάτες

Στην επιχειρηματική ομάδα συμμετέχουν αρκετά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συμφοιτητές και συνεργάτες του Μπάρον Τραμπ, με κάποιους να έχουν κοινό εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Ο Μπερνστάιν, φοιτητής του Πανεπιστημίου Βιλανόβα, που είχε φοιτήσει προηγουμένως στην Ακαδημία Όξμπριτζ στο Παλμ Μπιτς με τον Τραμπ, αναφέρθηκε ως εκτελεστικό στέλεχος.

«Αποφάσισα να αναβάλω το τελευταίο μου εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Villanova για να επικεντρωθώ σε κάτι που χτίζω τους τελευταίους 8 μήνες», είχε γράψει προηγουμένως ο Μπερνστάιν στο LinkedIn.

«Από το τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς συνεργάζομαι με τον συνιδρυτή μου, Στέφεν Χολ, και μερικούς στενούς φίλους στο SOLLOS Yerba Mate, μια μάρκα ποτών lifestyle που βασίζεται σε καθαρά και λειτουργικά συστατικά».

Ο Χολ, τώρα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Notre Dame, που φοίτησε επίσης στην Ακαδημία Oxbridge, αναφέρθηκε ως εκτελεστικό στέλεχος και διευθυντής.

Η SOLLOS συνεχίζει την προετοιμασία της για την εμπορική της κυκλοφορία, με στόχο την είσοδο στην αγορά ροφημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στους επόμενους μήνες.

