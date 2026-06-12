Βίντεο με φίδια σε παραλία του Πρωταρά – Ενοχλημένος ο Δήμος Παραλιμνίου, «ήταν θερκό σε μη οργανωμένη παραλία»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο από μη οργανωμένη παραλία του Πρωταρά, όπου εμφανίστηκαν δύο μαύρα φίδια, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και λουόμενοι.

Το γεγονός καταγράφηκε από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και αποτέλεσε αντικείμενο δημοσιευμάτων στον διαδικτυακό Τύπο, καθώς πρόκειται για σχετικά σπάνιο περιστατικό.

Τα δημοσιεύματα έφεραν τίτλους με χαρακτηρισμούς που προκαλούσαν το συναίσθημα των αναγνωστών, εγείροντας φόβο και ανησυχία, γεγονός που έφερε την αντίδραση του Δήμου Παραλιμνίου.

Η αντίδραση του Δήμου

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, εξέφρασε λύπη και προβληματισμό, σημειώνοντας ότι τα δημοσιεύματα, με τον τρόπο παρουσίασης «δημιουργούν αχρείαστη ανησυχία και λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινό».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζει ότι οι εικόνες που παρουσιάζονται αφορούν «βραχώδη, φυσική και μη οργανωμένη παράκτια περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για περιοχή η οποία δεν αποτελεί οργανωμένη παραλία, καθώς δεν διαθέτει ξαπλώστρες, ομπρέλες ή άλλες οργανωμένες παραλιακές υποδομές». Ακόμα, σημειώνει ότι «το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο γνωστός στην Κύπρο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο».

Ο Δήμος με την ανακοίνωσή του καλεί το κοινό να επιδεικνύει ψυχραιμία και υπευθυνότητα σε ανάλογες περιπτώσεις, αποφεύγοντας κάθε ενόχληση, παρενόχληση ή κακοποίηση της άγριας ζωής. Σε περίπτωση εντοπισμού ερπετού ή άλλου άγριου ζώου, συνιστά οι πολίτες να διατηρούν απόσταση ασφαλείας και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο Δήμος αναφέρει ότι παρακολουθεί το θέμα και ότι παραμένει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, την υπεύθυνη ενημέρωση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα, ο Δήμος «επισημαίνει την ανάγκη για ακρίβεια, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα όταν δημοσιεύματα αφορούν ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα ενός τουριστικού προορισμού και να προκαλέσουν αχρείαστη ανησυχία στους επισκέπτες και στους πολίτες».

Τέλος, ο αναφέρει ότι «ο Δήμος επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του έναντι δημοσιευμάτων ή αναπαραγωγών που πλήττουν αδικαιολόγητα τη φήμη του Πρωταρά και υπονομεύουν τις συνεχείς προσπάθειες της δημοτικής αρχής για αναβάθμιση των υπηρεσιών, προστασία του περιβάλλοντος και προβολή του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

Δείτε το βίντεο: