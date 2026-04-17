Πασαρέλα σκύλων σε διεθνή έκθεση στην Αγία Νάπα

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αγίας Νάπας φιλοξενεί τη διοργάνωση «Ayia Napa International Dog Show», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026 στο δημοτικό στάδιο Αγίας Νάπας «Γεώργιος Κατσούρης. Πρόκειται για διεθνή Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων, η οποία θα προσελκύσει εκθέτες, κριτές και επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, συμβάλλοντας παράλληλα, στην προβολή της Αγίας Νάπας ως προορισμού φιλοξενίας μεγάλων θεματικών διοργανώσεων. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κυνολογικές διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ενώ η επιλογή της Αγίας Νάπας για την διοργάνωση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διοργανωτών στις υποδομές και στις δυνατότητες φιλοξενίας του τουριστικού θερέτρου της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται περισσότερες από 1.160 συμμετοχές σκύλων, ενώ την έκθεση θα παρακολουθήσουν επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει Τριπλή Διεθνή Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων (CACIB) και Διπλή Εθνική Έκθεση (CAC). Κατά τη διάρκεια του τριημέρου (17-19/4) θα πραγματοποιούνται καθημερινά διεθνείς εκθέσεις (CACIB), ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα ακολουθούν οι εθνικές εκθέσεις (CAC).

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι διαγωνισμοί για τα σκυλιά κυπριακής εκτροφής, με στόχο την ανάδειξη του καλύτερου σκύλου κυπριακής εκτροφής στην έκθεση. Οι διαγωνισμοί αυτοί θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο της υπό αναφορά έκθεσης, με στόχο την επιβράβευση του έργου και των προσπαθειών των Κύπριων εκτροφέων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστοί τελικοί διαγωνισμοί στον κεντρικό στίβο του γηπέδου για όλους τους νικητές των εργασιακών κλάσεων, ανεξαρτήτως φυλής. «Η φιλοξενία τέτοιων διοργανώσεων ενισχύει την εξωστρέφεια της Αγίας Νάπας, συμβάλλει στην τουριστική κίνηση και αναδεικνύει τις δυνατότητες της πόλης να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις.

Η φιλοξενία της διεθνούς Έκθεσης Μορφολογίας Σκύλων για τρίτη συνεχή χρονιά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Αγία Νάπα, καθότι πρόκειται για μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και σαν τοπική Αρχή στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τη φιλοζωία, την υπεύθυνη εκτροφή και την ευημερία των ζώων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την Αγία Νάπα ως ποιοτικό προορισμό. Ο Δήμος Αγίας Νάπας θα συνεχίσει να επενδύει στη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν και δημιουργούν πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου. Η διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων διοργανώνεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Νάπας, και τελεί υπό την αναγνώριση της διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας.