Γάλλοι επιστήμονες το επιβεβαιώνουν: Θεμελιώδης η ζάχαρη για την εδραίωση αναμνήσεων

Γαλλική επιστημονική μελέτη αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της ζάχαρης στη λειτουργία της μνήμης.

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Infobae, πραγματοποιήθηκε από ομάδα του Εργαστηρίου Εγκεφαλικής Πλαστικότητας στο Παρίσι, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της χώρας, η οποία μελέτησε τις διαδικασίες εδραίωσης της μνήμης μέσω της όσφρησης στις μύγες των φρούτων (Drosophila melanogaster).

Το πείραμα με τις μύγες και τη ζάχαρη

Οι ερευνητές, υπό την καθοδήγηση των Thomas Preat και Pierre-Yves Plaçais, μελέτησαν πώς οι μύγες εδραιώνουν μακροχρόνιες μνήμες σε ένα πλαίσιο «αποτρεπτικής μάθησης».

Στο πείραμα, τα έντομα εκτίθεντο σε μυρωδιά φρουκτόζης ενώ ταυτόχρονα δέχονταν μικρά ηλεκτροσόκ, με αποτέλεσμα να τη συνδέσουν με μια αρνητική εμπειρία. Κεντρικό εύρημα της μελέτης ήταν ο ρόλος μιας μικρής ομάδας νευρώνων, γνωστών ως Gr43a, οι οποίοι σχετίζονται με την ανίχνευση της φρουκτόζης. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες αυτοί δεν ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ανταμοιβή μέσω ζάχαρης, αλλά και κατά τη διάρκεια αρνητικής μάθησης.

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι οι νευρώνες Gr43a ενεργοποιούνταν όταν οι μύγες ήταν νηστικές και εκτίθεντο σε φρουκτόζη. Μετά την εκπαίδευση, τα ίδια αυτά νευρικά κύτταρα παρέμεναν ενεργά ακόμη και όταν οι μύγες είχαν φάει. Αυτό δείχνει ότι η αποστροφική μάθηση μπορεί να τροποποιήσει τη νευρωνική δραστηριότητα, κάνοντας τον εγκέφαλο να «συμπεριφέρεται» σαν να βρίσκεται σε κατάσταση νηστείας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι συγκεκριμένοι νευρώνες ανταποκρίνονται στη ζάχαρη μόνο όταν το ζώο πεινά. Ωστόσο, μετά από εκπαίδευση η κατανάλωση ζάχαρης λειτουργεί ως σήμα για την εδραίωση της μνήμης.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε επίσης τη σημασία της διατροφής μετά την εκπαίδευση. Διαπιστώθηκε ότι η μνήμη εδραιωνόταν μόνο όταν οι νευρώνες Gr43a ήταν ενεργοί κατά τη στιγμή που το ζώο ξεκινούσε να τρώει. Αντίθετα, όταν η τροφή περιείχε μόνο λιπαρά και όχι ζάχαρη ή γλυκόζη, το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε, γεγονός που υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της γλυκόζης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μελέτη καταδεικνύει ότι οι νευρώνες που σχετίζονται με τη διατροφή συνδέονται άμεσα με τη μνήμη. Ωστόσο, τα ευρήματα περιορίζονται προς το παρόν στις μύγες των φρούτων και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν παρόμοιοι μηχανισμοί ισχύουν και σε πιο σύνθετους εγκεφάλους, όπως των θηλαστικών.

