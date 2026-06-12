Reuters: Η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι πολίτες από τις εκλογές; Η πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση στον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής 14/06

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θα ψήφιζαν οι πολίτες διαφορετικό κόμμα αν είχαμε εκλογές σε έναν μήνα; Η απάντηση στον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ παρουσιάζει την πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση αυτή την Κυριακή σε συνεργασία με την εταιρεία Noverna Analytics.

  • Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι πολίτες με το αποτέλεσμα των εκλογών;

  • Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν με το κόμμα που ψήφισαν;

  • Θα ψήφιζαν το ίδιο κόμμα αν είχαμε εκλογές ξανά σε έναν μήνα;

  • Θα άλλαζαν σε κάποιο άλλο κόμμα την ψήφο τους;

  • Κατά πόσο πιστεύουν οι πολίτες πως έμεινε ικανοποιημένος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι γνώμη έχουν οι πολίτες αν στήριξε κάποιο από τα κόμματα στις εκλογές;

 

Η πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση στον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής. 14/06

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα