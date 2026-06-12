Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι πολίτες από τις εκλογές; Η πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση στον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής 14/06

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ παρουσιάζει την πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση αυτή την Κυριακή σε συνεργασία με την εταιρεία Noverna Analytics.

Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι πολίτες με το αποτέλεσμα των εκλογών;

Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν με το κόμμα που ψήφισαν;

Θα ψήφιζαν το ίδιο κόμμα αν είχαμε εκλογές ξανά σε έναν μήνα;

Θα άλλαζαν σε κάποιο άλλο κόμμα την ψήφο τους;

Κατά πόσο πιστεύουν οι πολίτες πως έμεινε ικανοποιημένος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι γνώμη έχουν οι πολίτες αν στήριξε κάποιο από τα κόμματα στις εκλογές;

Η πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση στον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής. 14/06