Η Κέιτι Πέρι έριξε…πιστωτική κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι για καλή τύχη

Η ποπ σταρ προκάλεσε αντιδράσεις με την ασυνήθιστη κίνησή της στη Ρώμη, εν μέσω καταγγελιών που αρνείται.

Μια ασυνήθιστη και αρκετά συζητήσιμη κίνηση έκανε η Κέιτι Πέρι κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Ρώμη, όταν αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στη Φοντάνα ντι Τρέβι με έναν μάλλον ανορθόδοξο τρόπο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μπροστά στο εμβληματικό σιντριβάνι να τραγουδά και να αστειεύεται ζητώντας ένα κέρμα. Αντί όμως για το καθιερωμένο νόμισμα που ρίχνουν οι τουρίστες, βύθισε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα στο νερό, πριν την αποσύρει γρήγορα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Πέρι βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά από καταγγελίες της ηθοποιού Ρούμπι Ρόουζ, τις οποίες η ίδια έχει διαψεύσει κατηγορηματικά. Παρά τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση, συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Κατά την παραμονή της στην ιταλική πρωτεύουσα, η τραγουδίστρια πραγματοποίησε ιδιωτική εμφάνιση στο συνεδριακό κέντρο Λα Νουβόλα, ενώ μοιράστηκε και στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Παράλληλα, δημοσιεύματα τη θέλουν να διατηρεί σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ρώμης από τον 18ο αιώνα, αποτελεί διαχρονικό σημείο για όσους αναζητούν τύχη, ρίχνοντας ένα νόμισμα στο νερό. Η Κέιτι Πέρι, πάντως, επέλεξε να δώσει μια πιο σύγχρονη –και σίγουρα πιο απρόβλεπτη– εκδοχή στο έθιμο.