Lidl Κύπρου και ΑΚΤΗ: 5 χρόνια κοινής δράσης ενάντια στην πλαστική ρύπανση μέσω του «Project Zero»

Η Lidl Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, ανακοινώνει τη συνέχιση της στρατηγικής της συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ για 5η συνεχή χρονιά, υπό την ομπρέλα του ολιστικού προγράμματος «Project Zero».

Η συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2021, αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής βιωσιμότητας της Lidl Κύπρου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, μίας από τις μεγαλύτερες απειλές για τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα της Κύπρου. Μέσα από ένα ολιστικό πλάνο δράσης, η συνεργασία συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση, τον εθελοντισμό και την εκπαίδευση.

Εντυπωσιακός απολογισμός δράσης

Μέσα από τις δράσεις του Project Zero, τα τελευταία τέσσερα χρόνια επιτεύχθηκαν

εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 340 επισκέψεις σε σχολεία παγκύπρια.

παγκύπρια. Εκπαιδεύτηκαν και παρακολούθησαν το πρόγραμμα πάνω από 55.600 μαθητές και μαθήτριες .

. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 καθαρισμοί ακτής και βυθού .

. Συλλέχθηκαν συνολικά σχεδόν 17,9 τόνοι απορριμμάτων ανακουφίζοντας τις ακτές και τις θάλασσες της Κύπρου.

Νέος κύκλος συνεργασίας και επέκταση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Φέτος, η Lidl Κύπρου και η ΑΚΤΗ εξελίσσουν το Project Zero, εντάσσοντας για πρώτη φορά στοχευμένα προγράμματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, πρόκειται να διοργανωθούν συμμετοχικά εργαστήρια ειδικά διαμορφωμένα για φοιτητές Πανεπιστημίων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της αυριανής γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνει:

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Συνέχιση των ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία για τη θαλάσσια ρύπανση και τα μικροπλαστικά.

Συνέχιση των ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία για τη θαλάσσια ρύπανση και τα μικροπλαστικά. Εθελοντικοί Καθαρισμοί: Δράσεις σε ακτές με τη συμμετοχή μαθητών και καθαρισμοί βυθού σε Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Δράσεις σε ακτές με τη συμμετοχή μαθητών και καθαρισμοί βυθού σε Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο. Επιστημονική Καταγραφή: Υλοποίηση του πρωτοκόλλου MSFD για την αναγνώριση πηγών σκουπιδιών.

Υλοποίηση του πρωτοκόλλου MSFD για την αναγνώριση πηγών σκουπιδιών. Θεσμική Συμμετοχή: Παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις όπως η European Maritime Day 2026 και η World Cleanup Day, με τη συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων.

Παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις όπως η European Maritime Day 2026 και η World Cleanup Day, με τη συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων. Εταιρικός Εθελοντισμός: To #teamLidl κινητοποιείται ξανά, με τους εργαζόμενους της εταιρείας να καθαρίζουν παραλίες στο πλαίσιο του εσωτερικού προγράμματος εθελοντισμού.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που φέρνουν πραγματική αλλαγή, προστατεύοντας τον φυσικό πλούτο του νησιού για τις επόμενες γενιές.

