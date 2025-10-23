Η Lidl Κύπρου ενισχύει την εκπαιδευτική κοινότητα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα μέσα από το 5ο mind REset

Η Lidl Κύπρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα, ολοκλήρωσε με επιτυχία σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «mind REset». Η φετινή θεματική του προγράμματος εστιάζει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω της πράσινης επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλάμβανε επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, στην αίθουσα «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας», και στη Λεμεσό, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο 306 του Πανεπιστημίου Frederick.

Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων παρουσιάστηκαν οι βασικές ενότητες, η δομή και οι διαδικασίες του προγράμματος, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της φετινής θεματικής. Μέσα από την πράσινη επιχειρηματικότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ευαισθητοποιηθούν για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων και να εμπνευστούν για την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων που προάγουν τη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα «mind REset» υλοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά με την υποστήριξη της Lidl Κύπρου σε συνεργασία με το Junior Achievement Cyprus και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα έχει ήδη καταφέρει να εκπαιδεύσει περισσότερους από 12.500 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Κύπρο. Μέσα από τη διαρκή του εξέλιξη, έχει καταφέρει να ενισχύσει την οικολογική συνείδηση και την επιχειρηματική σκέψη των νέων, συνδέοντας τη σχολική εμπειρία με πραγματικές προκλήσεις βιωσιμότητας. Η επιτυχία του προγράμματος έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σημαντικές διακρίσεις που αναδεικνύουν την Κύπρο ως πρότυπο εκπαιδευτικής καινοτομίας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει πέντε διαδοχικά μαθήματα, τα οποία οδηγούν τους μαθητές από τη θεωρητική κατανόηση του προβλήματος στην ανάπτυξη και παρουσίαση της δικής τους πρότασης-λύσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει δεξιότητες όπως η περιβαλλοντική επιχειρηματική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία και η υπεύθυνη κατανάλωση, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ολοκληρωμένα εργαλεία, δραστηριότητες και υλικό αξιολόγησης.

Με τη στήριξη της Lidl Κύπρου και τη συνεργασία θεσμικών φορέων, το «mind REset» έχει καθιερωθεί ως θεσμός που συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την πράσινη καινοτομία. Η φετινή θεματική για τη σπατάλη τροφίμων αποτελεί φυσική εξέλιξη ενός προγράμματος που, τα προηγούμενα χρόνια, επικεντρώθηκε στη μείωση του πλαστικού, ενισχύοντας τη νοοτροπία αλλαγής και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στο σχολικό περιβάλλον.

