Καταγγελία εναντίον αξιωματούχου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Την καταγγελία διαβίβασε η ίδια η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Η καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε ανώνυμα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, εξετάστηκε προκαταρκτικά και αποφασίστηκε η διαβίβασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς διαθέτει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου. Παράλληλα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναφορικά με την υπόθεση, προκειμένου να ενημερωθεί το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, δεδομένου ότι αυτή κατατέθηκε ανώνυμα.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει τα εξής:

«Τηρουμένης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η «Αρχή») προβαίνει στην παρούσα Ανακοίνωση με σκοπό να ενημερωθούν τα πρόσωπα που υπέβαλαν την Ανώνυμη Καταγγελία, ως αυτή αναφέρεται κατωτέρω, για την έκβασή της.

1. Υποβλήθηκε στην Αρχή ανώνυμη καταγγελία, με την οποία προβάλλονται ισχυρισμοί περί μη ορθής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων από εν ενεργεία αξιωματούχο.

2. Τονίζεται ότι η Αρχή, έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 6(2) και 7(1) (ιγ) (ιδ) του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς του 2022, Ν. 19(Ι)/2022(ο «Νόμος»), να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς.

3. Βάσει του Κανονισμού 14(2)(β) των περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμών του 2022, Κ.Δ.Π. 483/2022 (οι «Κανονισμοί») που αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες, όπως η παρούσα, προνοείται ότι σε περίπτωση εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας και/ή πληροφορίας, η Αρχή βασίζεται στα ενώπιόν της στοιχεία.                                                                                                                            

Νοείται ότι, στην περίπτωση όπου η Αρχή κρίνει ότι τα ενώπιόν της στοιχεία είναι ανεπαρκή, δύναται να προβεί σε περαιτέρω έρευνα για εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανώνυμη καταγγελία και/ή πληροφορία δύναται να διερευνηθεί αποτελεσματικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

4. Σημειώνεται ότι, Αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στην οποία και προωθήθηκε η παρούσα καταγγελία για τις δέουσες ενέργειες.

5. Κατά συνέπεια, η διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης της Καταγγελίας από την Αρχή τερματίζεται».

