ΣΕΠΗΕ: Διαφάνεια, σταθερότητα και υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας μεταξύ των στόχων του

Στόχος του Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) είναι να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και τον υγιή ανταγωνισμό, προϋποθέσεις για μια αγορά που λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών, δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γιώργος Θεοδότου κατά την επίσημη παρουσίαση του ΣΕΠΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΠΗΕ, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, που έγινε την Τρίτη στη Λευκωσία, η ηγεσία του ΣΕΠΗΕ διατύπωσε τις βασικές της θέσεις σχετικά με τον ρόλο και τη συμβολή του Συνδέσμου στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα.

Προστίθεται ότι «η επίσημη παρουσίαση του ΣΕΠΗΕ σηματοδοτεί την είσοδο ενός νέου, θεσμικά συγκροτημένου φορέα που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ευρωπαϊκά εναρμονισμένου ενεργειακού πλαισίου για την Κύπρο».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Θεοδότου είπε ότι «η παρουσίαση του ΣΕΠΗΕ αποτελεί την αφετηρία μιας στοχευμένης, τεκμηριωμένης και συνεπούς προσπάθειας για την ενίσχυση της λειτουργικής ωριμότητας της αγοράς ηλεκτρισμού».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΗΕ Φάνος Καραντώνης είπε ότι η Κύπρος καλείται να προχωρήσει αποφασιστικά προς μια ώριμη, ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

«Οι προμηθευτές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρευστότητα και εξισορρόπηση της αγοράς, στη μείωση του κόστους και στην ενσωμάτωση ΑΠΕ και αποθήκευσης, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «ο ΣΕΠΗΕ δεσμεύεται να προωθεί ξεκάθαρους κανόνες, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ισότιμη πρόσβαση, ενώ θα συμμετέχει θεσμικά σε κάθε ρυθμιστική διαδικασία για την καταπολέμηση στρεβλώσεων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηγεσία του ΣΕΠΗΕ ανέδειξε επίσης τις προτεραιότητές του Συνδέσμου αναφορικά με την ενίσχυση της διαφάνειας, τη σταθερότητα των μηχανισμών της αγοράς, την ίση πρόσβαση για όλους τους συμμετέχοντες, την προστασία του καταναλωτή και τη λειτουργική ενσωμάτωση ΑΠΕ, αποθήκευσης και ευφυών μηχανισμών.

Προστίθεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη τερματισμού παρεκκλίσεων και καθυστερήσεων που υπονομεύουν τον ανταγωνισμό και τη λειτουργική συνέχεια της αγοράς.

