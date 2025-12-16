Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρίτος αρραβώνας για τον πρωτότοκο γιο του Τραμπ - Από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μπετίνα Άντερσον

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον διατηρούν σχέση εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι ο πρωτότοκος γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, προσωπικότητα της κοσμικής ζωής του Παλμ Μπιτς, όπως μετέδωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Πρόκειται για τον τρίτο αρραβώνα του μεγαλύτερου γιου του Αμερικανού προέδρου. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος επί 12 χρόνια με τη Βανέσσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η Βανέσσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018, ενώ στη συνέχεια ο Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον διατηρούν σχέση εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ τον προηγούμενο μήνα ταξίδεψαν μαζί στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας για να παραστούν σε γαμήλια δεξίωση.

Πηγή: huffingtonpost.gr

