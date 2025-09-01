Θολή όραση τα πρωϊνά: 10 αιτίες που μπορούν να μας λύσουν την απορία γιατί συμβαίνει

Η θολή όραση στο ένα ή και στα δύο μάτια το πρωί συμβαίνει σε πολλούς από εμάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η καθαρή όραση επανέρχεται μετά από αφού ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας ή τα τρίψουμε.

Βέβαια, η θολή όραση μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές συνθήκες οι οποίες επιπλέον ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, η κατανόηση του γιατί συμβαίνει είναι το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Ακολουθούν 10 λόγοι για τους οποίους μπορεί να έχουμε θολή όραση το πρωί αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό.

1. Ξηρά δάκρυα

Τα δάκρυα λιπαίνουν, θρέφουν και προστατεύουν τα μάτια μας, ενώ μπορούμε να τα παράγουμε ακόμα και όταν κοιμόμαστε.

Μερικές φορές, ωστόσο, μπορεί να δακρύζουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα τα δάκρυα να ξεραίνονται στην επιφάνεια των ματιών μας, προκαλώντας θολή ή θαμπή όραση το πρωί. Αρκεί να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας μερικές φορές μετά το ξύπνημα ώστε να ενυδατωθεί ξανά ο κερατοειδής και να φύγει η θολούρα.

2. Αλλεργίες στα μάτια

Οι αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα, πρήξιμο και δακρύρροια, καθώς και ξηρότητα, που μπορούν να οδηγήσουν σε θολή όραση μετά το ξύπνημα. Αν οι αλλεργίες στα μάτια μας χειροτερεύουν τα πρωινά, η αιτία μπορεί να είναι τα ακάρεα σκόνης ή η πιτυρίδα από το κατοικίδιο μας στο υπνοδωμάτιο. Μπορεί επίσης να έχουμε αλλεργία στο απορρυπαντικό με το οποίο πλένουμε τα κλινοσκεπάσματά μας.

3. Κοιμόμαστε μπρούμυτα

Η στάση μπρούμυτα στον ύπνο μπορεί να προκαλέσει το «σύνδρομο χαλαρού βλεφάρου» (FES), μια κατάσταση κατά την οποία το άνω βλέφαρο χάνει την ελαστικότητά του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θολή όραση το πρωί, καθώς και σε δακρύρροια και κάψιμο στα μάτια. Το FES μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, αλλά είναι πιο συχνό σε παχύσαρκους άνδρες.

4. Δυστροφία κερατοειδούς Fuchs

Η δυστροφία κερατοειδούς Fuchs είναι μια κληρονομική πάθηση που προκαλεί πρήξιμο του κερατοειδούς κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα θολή όραση το πρωί. Ωστόσο, η όραση βελτιώνεται σταδιακά μέσα στην ημέρα. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες παρά στους άνδρες, και τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως γύρω στην ηλικία των 50.

5. Λήψη ορισμένων φαρμάκων πριν τον ύπνο

Αντιισταμινικά, υπνωτικά, φάρμακα για το κρυολόγημα και για την υψηλή αρτηριακή πίεση μπορούν να μειώσουν την παραγωγή δακρύων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν τα πάρουμε πριν κοιμνηθούμε, μπορεί να ξυπνήσουμε με θολή όραση και ξηρά μάτια.

6. Ύπνος με φακούς επαφής

Ο ύπνος με τους φακούς επαφής μειώνει την παροχή οξυγόνου στα μάτια μας, προκαλώντας ξηρότητα και θολή όραση μετά το ξύπνημα. Πρέπει πάντα να τους αφαιρούμε προτού αποκοιμηθούμε.

7. Κατανάλωση αλκοόλ πριν τον ύπνο

Μπορεί επίσης να έχουμε προσωρινή θολή όραση το πρωί αν καταναλώσαμε αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ. Το αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ξηρά μάτια και θαμπή όραση.

8. Προβλήματα με το σάκχαρο στο αίμα

Το πολύ υψηλό ή το πολύ χαμηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί επίσης να είναι μία υποκείμενη αιτία της πρωινής θολούρας. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα έχουμε και άλλα συμπτώματα όπως ζάλη και αδυναμία. Το υψηλό σάκχαρο μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για διαβήτη.

9. Προβλήματα με τους αδένες λίπους

Μερικές φορές, οι μικροσκοπικοί αδένες λίπους γύρω από τα μάτια μας, που ονομάζονται μεϊβομιανοί αδένες, παράγουν υπερβολική ποσότητα δακρύων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και θολή όραση το πρωί.

10. Ύπνος με τον ανεμιστήρα

Ο ύπνος με τον ανεμιστήρα σε λειτουργία μπορεί να δημιουργεί την ιδανική θερμοκρασία στο δωμάτιο μας τη νύχτα. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να ξηράνει το δέρμα και τα μάτια μας, ακόμα και όταν έχουμε τα βλέφαρα κλειστά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φαγούρα, ερεθισμό και θολή όραση.

Πρέπει να επισκεφθούμε γιατρό;

Δεν χρειάζεται να επισκεφτούμε γιατρό όταν η θολούρα φεύγει σε μερικά λεπτά μόλις τρίψουμε τα μάτια μας, ή όταν εμφανίζεται σποραδικά με σαφή αιτία.

Όμως, δεν πρέπει να αγνοήσουμε την ανεξήγητη, επίμονη θολή όραση, ή προβλήματα όρασης που συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να κλείσουμε ραντεβού με τον γιατρό μας για να γίνει μία σωστή διάγνωση.

Με πληροφορίες από healthline