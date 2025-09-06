Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών συγκλόνισε παγκοσμίως και βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

ΚΥΠΕ

