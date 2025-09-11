Η διατροφή κέτο μπορεί να μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης σε νέους, δείχνει νέα μελέτη

Η διατροφή κέτο, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους bodybuilders, φαίνεται πως μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης έως και 70% μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, δηλαδή 20% περισσότερο από τις τρέχουσες θεραπείες, όπως η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή.

Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια πώς η διατροφή αυτή δρα στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, σε μια μελέτη 16 φοιτητών του Πανεπιστημίου του Οχάιο οι οποίοι έπασχαν από κατάθλιψη, διαπιστώθηκε ότι η ψυχική τους υγεία βελτιώθηκε σχεδόν τριπλάσια όταν ακολούθησαν τη διατροφή.

Επίσης, αυξήθηκε η απόδοσή τους σε γνωστικά τεστ, ενώ σχεδόν όλοι έχασαν βάρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Η απώλεια βάρους και η βελτιωμένη ακαδημαϊκή απόδοση έχουν ήδη συνδεθεί με καλύτερη ψυχική υγεία.

Ο καθηγητής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου, δρ. Τζεφφ Βόλεκ, δηλώνει:

«Απαιτείται περαιτέρω έρευνα, αλλά επειδή υπάρχουν ήδη θετικές ενδείξεις, η ενίσχυση της πρόσβασης σε μια καλά σχεδιασμένη κετογονική διατροφή ως συμπλήρωμα στη θεραπεία της κατάθλιψης είναι κάτι που αξίζει να εξετάσουμε».

Τι είναι η κετογονική δίαιτα

Η κετογονική διατροφή είναι μια προσέγγιση η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή πρόσληψη λιπαρών και χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων. Βασικός της στόχος είναι να διευκολύνει την απώλεια βάρους, να ενισχύσει τη διαύγεια του νου και να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας.

Για τους φοιτητές, εκ των οποίων πάνω από 40% αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης, η υιοθέτηση μιας τέτοιας διατροφής μπορεί να αποτελέσει μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση σε μια συχνά εξουθενωτική κατάσταση.

Ο ψυχίατρος δρ. Ράιαν Πατέλ, από την Υπηρεσία συμβουλευτικής και υποστήριξης φοιτητών του ίδιου πανεπιστημίου, εξηγεί ότι, «χρειάζεται να βρούμε τρόπους ώστε να βοηθήσουμε τους φοιτητές σε μεγάλη κλίμακα. Και η διατροφή είναι ένας από αυτούς τους τρόπους».

Πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο είδος διατροφής

Οι ερευνητές ελπίζουν να κατανοήσουν καλύτερα τον σύνδεσμο μεταξύ της κετογονικής διατροφής και της βελτίωσης των συμπτωμάτων κατάθλιψης μέσα από περαιτέρω μελέτες και μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διατροφή συνδέεται με ψυχικά οφέλη. Μόλις πέρσι, μια κλινική δοκιμή από το Stanford Medicine έδειξε ότι η κετογονική διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση ψυχιατρικών παθήσεων σε άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, όπως η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή.

Όταν ακολουθούμε τέτοιου είδους διατροφή, το σώμα μας αλλάζει κύρια πηγή ενέργειας, καθώς από τη γλυκόζη του αίματος στρέφεται στις κετόνες.

Οι κετόνες είναι οξέα τα οποία παράγονται όταν καίμε λίπος για ενέργεια. Αν παραχθούν σε υπερβολική ποσότητα μπορεί να γίνουν τοξικές για το αίμα, αλλά όταν παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας, στη ρύθμιση του σακχάρου και στη μείωση της όρεξης.

Μία ακόμη ερευνητική κατεύθυνση είναι η διερεύνηση του τι ακριβώς συμβαίνει όταν μειώνουμε τους υδατάνθρακες και δίνουμε έμφαση σε πρωτεΐνες και λιπαρά.

Με πληροφορίες από The Independent / thehuffingtonpost.gr