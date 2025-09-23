Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τους Iron Maiden - Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Μπορεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου να ξεκινά η γενική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Iron Maiden που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου 2026, ωστόσο για τους μεγάλους θαυμαστές του γνωστού συγκροτήματος, τα μέλη του fan club, είναι ήδη διαθέσιμα από σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι τιμές ξεκινούν από τα 86,25 ευρώ για τα εισιτήρια στο πέταλο απέναντι από τη σκηνή και φτάνουν μέχρι τα 178,25 ευρώ για τις κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή. Τα εισιτήρια της αρένας, που σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή τους θα είναι ενιαία, χωρίς ζώνες, θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το fan club, σειρά παίρνουν αύριο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions, ενώ η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι τιμές

PL1: 178,25 ευρώ

PL2: 143 ευρώ

PL3: 103,50 ευρώ

PL4: 98 ευρώ

PL5: 92 ευρώ

PL6: 86,25 ευρώ

