Η εγκύκλιος του Αρχηγού που άναψε φωτιές - Οι αλλαγές σε βάρδιες, ημεραργίες και υπερωρίες στην Αστυνομία

Σε όλους τους αστυνομικούς στάληκε η εσωτερική εγκύκλιος από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Αστυνομίας σε σχέση με τις αλλαγές που εξήγγειλε νωρίτερα ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σε σχέση με το ωράριο, τις υπερωρίες και τις ημεραργίες.
Οι νέες ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν από την ηγεσία της Αστυνομίας, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση και των δύο συντεχνιών που εκπροσωπούν τους Αστυνομικούς.
Στην εγκύκλιο με θέμα «αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» παρατίθενται όλες οι λεπτομέρειες των αλλαγών και ότι οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη.
Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου:
- Οι εργαζόμενοι με το ωράριο 12 X 36, χωρίς εναλλαγή βάρδιας, από 01.01.2026 θα εργάζονται ένα συνεχές εντεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας, αντί ένα συνεχές δωδεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας.
- Οι προϊστάμενοι των μελών που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, κάθε 38 εργάσιμα εντεκάωρα, όπου αυτό είναι εφικτό, να τους παραχωρούν μια εργάσιμη ημέρα ως ημεραργία, ως αντιστάθμισμα των περισσοτέρων ισάξιων ωρών που θα εργάζονται και κατά τρόπο που να τους παραχωρούνται συνολικά τέσσερα εντεκάωρα και 7,5 ώρες, ως ημεραργίες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Με την εφαρμογή του πιο πάνω ωραρίου τα Τμήματα/Σταθμοί, στα οποία υπηρετούν τα μέλη που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, θα εργάζονται με περισσότερο προσωπικό, πράγμα που εξυπακούει, τόσο λιγότερη κούραση όσο και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.
- Ο μισθός των μελών μας σε καμία περίπτωση θα μειωθεί. Όσον αφορά στα επιδόματα βάρδιας, Κυριακής ή δημόσιας αργίας, τα οποία προστίθενται στο μισθό των μελών μας, αυτά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και να υπολογίζονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίες σε βάρδια, Κυριακή ή δημόσια αργία.