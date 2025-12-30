Η εγκύκλιος του Αρχηγού που άναψε φωτιές - Οι αλλαγές σε βάρδιες, ημεραργίες και υπερωρίες στην Αστυνομία

Σε όλους τους αστυνομικούς στάληκε η εσωτερική εγκύκλιος από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Αστυνομίας σε σχέση με τις αλλαγές που εξήγγειλε νωρίτερα ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σε σχέση με το ωράριο, τις υπερωρίες και τις ημεραργίες.

Οι νέες ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν από την ηγεσία της Αστυνομίας, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση και των δύο συντεχνιών που εκπροσωπούν τους Αστυνομικούς.

Στην εγκύκλιο με θέμα «αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» παρατίθενται όλες οι λεπτομέρειες των αλλαγών και ότι οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη.

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου: