Αλλαγές στην αστυνομία με ορίζοντα το 2030: Νέο συντονιστικό κέντρο και διεύθυνση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Απόπειρα εμπρησμού στη Λεμεσό: Σύλληψη 44χρονου με εκρηκτικό μηχανισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ύποπτος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Στη σύλληψη 44χρονου προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με απόπειρα εμπρησμού υποστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:30 π.μ. λήφθηκε πληροφορία για απόπειρα εμπρησμού και μέλη της δύναμης μετέβησαν άμεσα στη σκηνή. Σε κοντινή απόσταση από το υποστατικό εντοπίστηκαν μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες εγγραφής, μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη, εκρηκτικός μηχανισμός, καθώς και άλλα τεκμήρια.

Σε παρακείμενη περιοχή εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρία, φέρεται να είναι το άτομο που επιχείρησε να θέσει φωτιά στο υποστατικό και καταδιώχθηκε από πολίτες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρική εξέταση.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, πρόκειται για 44χρονο που διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη. Από εξέταση του εκρηκτικού μηχανισμού από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αυτοσχέδιο μεταλλικό εκρηκτικό αντικείμενο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΕΜΠΡΗΣΜΟΣΣΥΛΛΗΨΗΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα