Απόπειρα εμπρησμού στη Λεμεσό: Σύλληψη 44χρονου με εκρηκτικό μηχανισμό

Στη σύλληψη 44χρονου προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με απόπειρα εμπρησμού υποστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:30 π.μ. λήφθηκε πληροφορία για απόπειρα εμπρησμού και μέλη της δύναμης μετέβησαν άμεσα στη σκηνή. Σε κοντινή απόσταση από το υποστατικό εντοπίστηκαν μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες εγγραφής, μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη, εκρηκτικός μηχανισμός, καθώς και άλλα τεκμήρια.

Σε παρακείμενη περιοχή εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρία, φέρεται να είναι το άτομο που επιχείρησε να θέσει φωτιά στο υποστατικό και καταδιώχθηκε από πολίτες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρική εξέταση.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, πρόκειται για 44χρονο που διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη. Από εξέταση του εκρηκτικού μηχανισμού από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αυτοσχέδιο μεταλλικό εκρηκτικό αντικείμενο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.