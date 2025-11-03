Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελένη Μενεγάκη: H εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια, η Μαρίνα στο άλογο & το εντυπωσιακό φθινοπωρινό στυλ

Η παρουσιάστρια φαίνεται πως βρήκε στα Ζαγοροχώρια το τέλειο μέρος για ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και επαφή με τη φύση.

Μία ακόμη, μικρή απόδραση στη φύση πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της στα Ζαγοροχώρια για να απολαύσει λίγες ημέρες χαλάρωσης μακριά από την Αθήνα.

Η παρουσιάστρια, λάτρης της φύσης και των ελληνικών τοπίων, μοιράστηκε όμορφες στιγμές από το ταξίδι της, με τα πέτρινα χωριά και τα φθινοπωρινά χρώματα να δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό.

Ξεχώρισε, φυσικά, η μικρή Μαρίνα, που εμφανίστηκε να ιππεύει άλογο. Η Ελένη, χαλαρή και ευδιάθετη, δεν έκρυψε τη χαρά της βλέποντας την κόρη της να απολαμβάνει τη φύση και τις δραστηριότητες της εξοχής.

Όπως πάντα, η Ελένη Μενεγάκη τράβηξε τα βλέμματα και με το ανεπιτήδευτα κομψό φθινοπωρινό της look — συνδυάζοντας άνεση και στυλ με casual κομμάτια σε ουδέτερους τόνους, ιδανικά για μια ορεινή εξόρμηση.

Δείτε τις εικόνες στην παρακάτω Gallery:

https://www.gossip-tv.gr/

