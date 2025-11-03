Αρχή κατά της Διαφθοράς: 523 καταγγελίες και €1 εκατ. για έρευνες

Σε βελτίωση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς προχωρεί η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όπως αναφέρει η Αρχή σε σημείωμά της προς τη Βουλή, ενόψει της αυριανής συζήτησης του προϋπολογισμού της για το έτος 2026, δρομολογείται η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης καταγγελιών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της διαδικασίας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και την προαγωγή της εμπιστοσύνης του κοινού. Παράλληλα, δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της Αρχής, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου Ερωτήσεων – Απαντήσεων. Το εργαλείο αυτό θα παρέχει στο κοινό άμεση πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες, το έργο της Αρχής και τα δικαιώματα των πολιτών, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Στις 523 οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στη Βουλή ο Επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα συνολικά 523 καταγγελίες ενώπιον της Αρχής. Από αυτές, 267 έχουν εξεταστεί και απορριφθεί. Διατάχθηκαν και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί επτά έρευνες, για τις οποίες συντάσσονται τα πορίσματα, ενώ έξι ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για δύο υποθέσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί τα πορίσματα και διαβιβάστηκαν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα με εισήγηση για ποινική έρευνα. Οι υποθέσεις αφορούν τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ και βουλευτή Μαρίνο Σιζόπουλο, καθώς και τον πρώην γενικό διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και νυν γενικό διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνο Παρμακλή

€1 εκατ. για έρευνες

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2026 προβλέπει κονδύλι ύψους €1 εκατ. για την αμοιβή των ερευνώντων λειτουργών – επιθεωρητών, που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση καταγγελιών για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Οι έρευνες αυτές αφορούν είτε επώνυμες είτε ανώνυμες καταγγελίες, καθώς και αυτεπάγγελτες έρευνες που διενεργεί η Αρχή.

Λογισμικό για έλεγχο των λομπιστών

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των λομπιστών, καθώς και των αξιωματούχων που συναντώνται μαζί τους. Μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Λομπιστών της Αρχής 242 πρόσωπα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι λομπίστες υποχρεούνται να υποβάλλουν εξαμηνιαίες αναφορές στην Αρχή, σχετικά με τις συναντήσεις που πραγματοποιούν με κρατικούς ή αιρετούς αξιωματούχους, καθώς και για το αντικείμενο κάθε συνάντησης. Παράλληλα, οι αξιωματούχοι οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να ενημερώνουν την Αρχή για κάθε προγραμματισμένη επαφή με λομπίστα που αφορά τη συμμετοχή τους σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης.

Όπως αποκαλύπτει στο σημείωμά του προς τη Βουλή ο Επίτροπος Διαφάνειας, η Αρχή προχωρεί στη δημιουργία λογισμικού συστήματος για την εφαρμογή του Νόμου περί Λόμπι. Μέσω του συστήματος αυτού, τα εμπλεκόμενα μέρη θα μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η αυτοματοποίηση αυτή θα διευκολύνει τον έλεγχο της Αρχής, διασφαλίζοντας ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και μείωση των χρονοβόρων διαδικασιών.