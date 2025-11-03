Απάτη-μαμούθ με έδρα τη Λεμεσό: Κοινή επιχείρηση Γάλλων και Κύπριων αστυνομικών στο πλαίσιο έρευνας της Europol

Aπό κοινού επιχείρηση διεξήγαγαν τη βδομάδα που πέρασε Γάλλοι και Κύπριοι αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας της Europol στη Λεμεσό, έχοντας μάλιστα προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις μέσω ενταλμάτων που εξασφάλισαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», οι καταγγελίες αφορούσαν αδικήματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και διαδικτυακές απάτες που έγιναν εις βάρος Γάλλων υπηκόων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι απάτες αφορούν ένα ποσό πέριξ των 700 εκατ. ευρώ και το όλο σύστημα στηριζόταν στη λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων με έδρα κυρίως τη Λεμεσό. Στο επίκεντρο των συλλήψεων βρέθηκαν αρκετοί Ρώσοι και Εβραίοι, ενώ για ανακρίσεις προσήχθηκαν και κάποιοι Κύπριοι συνεργάτες τους. Με βάση το κύκλωμα που στήθηκε, μέσα από διάφορα τηλεφωνικά κέντρα γινόταν επικοινωνία με πολίτες ευρωπαϊκών χωρών (στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Γαλλία) στους οποίους υπόσχονταν μεγάλες αποδόσεις σε επενδύσεις. Τους έπειθαν να καταθέσουν τα χρήματά τους (πολλοί ήταν και συνταξιούχοι), τους πρώτους μήνες τους έστελναν κάποια κέρδη, αλλά στη συνέχεια εξαφανίζονταν. Κατέβαζαν το σάιτ, άλλαζαν διευθύνσεις και τηλέφωνα και έστηναν παγίδες για πολίτες άλλων χωρών. Με τη Γαλλία βέβαια το παράκαναν, με αποτέλεσμα αρχικά Γάλλοι δικηγόροι και στη συνέχεια αστυνομικοί να επισκέπτονται συνεχώς τη χώρα μας. Μέχρι που κατάφεραν να «κτίσουν» την υπόθεση.

ΘΟΥΚΗΣ