Τομ Χόλαντ: «Νόμιζα ότι τα έκανα θάλασσα με τον Νόλαν» – Το παρασκήνιο με τα «κατ» στα γυρίσματα της «Οδύσσειας»

Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fandango αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας γυρισμάτων της ταινίας «Η Οδύσσεια», πίστευε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του εξαιτίας των συνεχών διακοπών. Στην πραγματικότητα όμως, τα αλλεπάλληλα «κατ» του βραβευμένου σκηνοθέτη οφείλονταν αποκλειστικά στους τεχνικούς περιορισμούς των καμερών IMAX που χρησιμοποιούσε.

«Το να δουλεύεις για πρώτη φορά με κάμερες IMAX είναι μια εμπειρία», εξήγησε ο Χόλαντ.

«Δεν μοιάζει με τίποτα που έχω δει πριν και δεν ήξερα ότι καταγράφουν μόνο για τρία λεπτά. Θυμάμαι ότι [ο Νόλαν] συνέχιζε να λέει «κατ» και ήμουν με τον Τζον Μπέρνθαλ και λέγαμε: "Γιατί συνεχίζει να διακόπτει; Γιατί το κάνει αυτό;"».

Και συμπλήρωσε: «Μέσα μου σκεφτόμουν: "Μήπως δεν του αρέσει αυτό που κάνουμε; Τι συμβαίνει;". Τελικά θυμάμαι ότι ο (συντονιστής κασκαντέρ) Τζορτζ Κοτλ μου είπε: "Όχι, όχι, απλώς το φιλμ διαρκεί μόνο τρία λεπτά". Και τότε είπα: "Δόξα τω Θεώ". Νόμιζα ότι τα είχα κάνει εντελώς θάλασσα σε αυτή τη σκηνή».

Ο διάσημος πρωταγωνιστής έχει το ρόλο του Τηλέμαχου στην πολυαναμενόμενη ταινία στο πλευρό του Ματ Ντέιμον (Matt Damon). Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong'o), Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), Μία Γκοθ (Mia Goth) και Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), σύμφωνα με το Variety.

Παρά το κάπως αμήχανο ξεκίνημα, ο Χόλαντ δήλωσε πρόσφατα σε αφιέρωμα του GQ πως η συνεργασία του με τον Νόλαν στην «Οδύσσεια» ήταν «η καλύτερη εμπειρία» που είχε ποτέ σε γύρισμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ