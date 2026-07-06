Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Παγκόσμια νίκη κατά του ανθρώπινου εμπορίου: Πάνω από 1.000 συλλήψεις και 2.000 θύματα σε γιγαντιαία επιχείρηση της Interpol

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Σαρωτικές επιδρομές σε 59 χώρες και 4 ηπείρους για την επιχείρηση «Global Chain» – Ανήλικα κορίτσια που εξωθούνταν στην πορνεία και δίκτυα που έστελναν ομήρους για online απάτες στην Καμπότζη.

Αστυνομικοί σε 59 χώρες σε τέσσερις ηπείρους εξάρθρωσαν δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και συνέλαβαν περισσότερα από 1.000 άτομα σε πέντε ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα η Interpol, η οποία συντόνισε την επιχείρηση.

Συνολικά 2.070 θύματα εντοπίστηκαν, το 10% των οποίων ήταν ανήλικοι από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική που εξαναγκάστηκαν να εκπορνευτούν ή ενήλικες που στάλθηκαν σε άλλες ηπείρους για καταναγκαστική εργασία, επαιτεία και εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Interpol.

Σε 59 χώρες στην Αφρική, την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, 1.024 ύποπτοι συνελήφθησαν μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου σε αυτή την παγκόσμια επιχείρηση που φέρει την ονομασία Global Chain, με επικεφαλής τις αυστριακές και ρουμανικές αρχές και με τον συντονισμό από την Interpol, την Europol, την Frontex και την Ameripol.

Αυτές οι επιχειρήσεις, που στέφθηκαν με επιτυχία, επιτεύχθηκαν ιδίως μέσω επιδρομών σε σύνορα, αεροδρόμια και άλλα σημεία διέλευσης. Αλλά και χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας I-24/7 της Interpol, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Επιχείρηση Global Chain συντονίστηκε εξ αποστάσεως από δύο διεθνή κέντρα διοίκησης που βρίσκονται στο Ρίο ντε Ζανέιρο και στα Σκόπια, την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας.

Η πλειονότητα των θυμάτων που εντοπίστηκαν σε 45 χώρες προέρχονταν από την Αργεντινή, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα, τη Μολδαβία και το Νεπάλ. Στοχοποιήθηκαν λόγω της ευαλωτότητάς τους και εξαπατήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν, και στη συνέχεια στάλθηκαν σε άλλες χώρες.

Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, η αστυνομία εξάρθρωσε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο εμπορίας ανθρώπων που έστελνε ανθρώπους στην Καμπότζη και τους ανάγκαζε να εργαστούν σε κέντρα που ειδικεύονταν σε διαδικτυακές απάτες. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 406 θύματα, εκ των οποίων 83 ήταν Βραζιλιάνοι.

Στο Βέλγιο, συνελήφθησαν 17 ύποπτοι και εξαρθρώθηκε το δίκτυό τους που διακινούσε ανήλικα κορίτσια, τα οποία στρατολογούνταν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν εξωθηθούν σε πορνεία στο Βέλγιο ή στη Γαλλία.

Η επιχείρηση «ανέδειξε την ικανότητα των εγκληματικών δικτύων να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελισσόμενες οικονομικές ευκαιρίες, στα πρότυπα μετανάστευσης και στις γεωπολιτικές εξελίξεις», τόνισε η Ιντερπόλ.

«Η εμπορία ανθρώπων παραμένει μια από τις πιο επικερδείς και διαδεδομένες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στον κόσμο, δημιουργώντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα έσοδα κάθε χρόνο και αφήνοντας στα θύματα σοβαρά και διαρκή τραύματα», σημείωσε ο Βαλντέσι Ουρκίζα, γενικός γραμματέας της Ιντερπόλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝINTERPOL

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα