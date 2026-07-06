Στην Επίτροπο Διοικήσεως 4.655 υποθέσεις το 2024, ζητά ενίσχυση λόγω νέων αρμοδιοτήτων

Η διαχείριση 4.655 παραπόνων και ερευνών το 2024, καθώς και η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του θεσμού στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η Επίτροπος επέδωσε την Δευτέρα στον Πρόεδρο την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της για το 2024, καθώς και τις Ετήσιες Εκθέσεις του Φορέα Ισότητας και του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης, το 2024 το Γραφείο της Επιτρόπου είχε προς διαχείριση 4.655 παράπονα και έρευνες, εκ των οποίων 2.507 ήταν νέες υποθέσεις, ενώ ολοκληρώθηκαν 2.709 υποθέσεις, με μέσο όρο περίπου 260 υποθέσεων τον μήνα. Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τόσο τον αυξημένο όγκο εργασίας όσο και τη συνεχή επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Κατά τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα αρμοδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Ελέγχου Συμμόρφωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενεργοποιήθηκε το 2024. Μέσω του μηχανισμού αυτού διασφαλίζεται ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Η Επίτροπος παρέδωσε επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεση του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και την Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων, στις οποίες καταγράφονται οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του Γραφείου στους τομείς της ίσης μεταχείρισης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των προσώπων που στερούνται της ελευθερίας τους.

Η κ. Στυλιανού-Λοττίδη ανέφερε ότι ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο ανεξάρτητο θεσμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος, πέραν της αποστολής του ως Ombudsman, ασκεί πλέον επτά διακριτές εξειδικευμένες αρμοδιότητες που απορρέουν από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη νέα αρμοδιότητα που θα αναλάβει ο θεσμός ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο μηχανισμός αυτός θα είναι υπεύθυνος για την ανεξάρτητη παρακολούθηση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επίτροπος σημείωσε ότι η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά αναγνώριση της αξιοπιστίας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας του θεσμού, σημειώνοντας ωστόσο, ότι η αποτελεσματική άσκηση του διευρυνόμενου έργου του προϋποθέτει αντίστοιχη ενίσχυση του Γραφείου με ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηστή διοίκηση και λογοδοσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ