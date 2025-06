Το ανανεωμένο DC Universe ξεκινά με Wonder Woman, Superman και Supergirl

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Γκαν επιβεβαίωσε την εξέλιξη του πρότζεκτ, τονίζοντας ότι η νέα ταινία θα αποτελέσει ένα ολοκαίνουργιο ξεκίνημα για τον χαρακτήρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γκαλ Γκαντότ, που ενσάρκωσε την Diana Prince σε πέντε ταινίες, δεν θα επιστρέψει στον ρόλο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εμβληματική υπερηρωίδα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά παραγωγής του HBO που θα εξερευνά τη μυθική πατρίδα της Wonder Woman, τη Themyscira. Σύμφωνα με τον Γκαν, η σειρά προχωρά με σταθερό αλλά αργό ρυθμό.

A new "Wonder Woman" movie is officially in the works, James Gunn confirms.https://t.co/CT1rZsmiFM pic.twitter.com/09GAaJ30CZ