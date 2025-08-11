Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Περιβάλλον

Κατασκήνωση εντός κρατικών δασών – Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το άναμμα φωτιάς εντός κρατικών δασών ή σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους συνιστά αδίκημα που, βάσει του τροποποιητικού Νόμου του 2025, τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 έτη, πρόστιμο μέχρι €100.000 ή και τις δύο ποινές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο της αυθαίρετης κατασκήνωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. 

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι η κατασκήνωση εντός κρατικών δασών χωρίς σχετική άδεια αποτελεί παράνομη ενέργεια και τιμωρείται αυστηρά. Σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, χρηματική ποινή έως €5.000 ή και τις δύο ποινές.

Υποστηρίζει ότι τέτοιες πρακτικές επιβαρύνουν το ευαίσθητο οικοσύστημα, προκαλώντας μόλυνση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και διατάραξη της άγριας ζωής, κυρίως λόγω απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων.

Σοβαρό κίνδυνο αποτελεί και το άναμμα φωτιάς από παράνομους κατασκηνωτές – πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές πυρκαγιές. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η φωτιά επιτρέπεται μόνο για την παρασκευή φαγητού σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους. Το άναμμα φωτιάς εντός κρατικών δασών ή σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους συνιστά αδίκημα που, βάσει του τροποποιητικού Νόμου του 2025, τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 έτη, πρόστιμο μέχρι €100.000 ή και τις δύο ποινές.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η κατασκήνωση επιτρέπεται αποκλειστικά στους επίσημα καθορισμένους κατασκηνωτικούς χώρους και καλεί το κοινό, σε περίπτωση που αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, να επικοινωνήσει αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited