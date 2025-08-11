Κατασκήνωση εντός κρατικών δασών – Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο της αυθαίρετης κατασκήνωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι η κατασκήνωση εντός κρατικών δασών χωρίς σχετική άδεια αποτελεί παράνομη ενέργεια και τιμωρείται αυστηρά. Σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, χρηματική ποινή έως €5.000 ή και τις δύο ποινές.

Υποστηρίζει ότι τέτοιες πρακτικές επιβαρύνουν το ευαίσθητο οικοσύστημα, προκαλώντας μόλυνση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και διατάραξη της άγριας ζωής, κυρίως λόγω απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων.

Σοβαρό κίνδυνο αποτελεί και το άναμμα φωτιάς από παράνομους κατασκηνωτές – πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές πυρκαγιές. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η φωτιά επιτρέπεται μόνο για την παρασκευή φαγητού σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους. Το άναμμα φωτιάς εντός κρατικών δασών ή σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους συνιστά αδίκημα που, βάσει του τροποποιητικού Νόμου του 2025, τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 έτη, πρόστιμο μέχρι €100.000 ή και τις δύο ποινές.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η κατασκήνωση επιτρέπεται αποκλειστικά στους επίσημα καθορισμένους κατασκηνωτικούς χώρους και καλεί το κοινό, σε περίπτωση που αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, να επικοινωνήσει αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).